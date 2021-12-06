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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç'ın 2 önemli prestijli projesi hizmete açıldı

İHA

Başkan Büyükkılıç'ın 2 önemli prestijli projesi hizmete açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, prestijli projelerinden olan ve hizmete açılan 2 ayrı Kapalı Tenis Kortu ile Engelsiz Yaşam Merkezi Spor Salonu projelerini yerinde inceledi. İki ayrı projenin hizmete açıldığını duyuran Başkan Büyükkılıç, hem sportif amaçlı hem de tedavi amaçlı havuzun inşaatının da başladığı müjdesini verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin engelli ve engelsiz ayrımı olmaksızın spor için var olan engelleri ortadan kaldıracak şekilde projelendirdiği, Erciyes Üniversitesi karşısındaki Engelsiz Yaşam Merkezi Kompleksi içerisinde yer alan Engelsiz Yaşam Merkezi Spor Salonu ile 2 adet kapalı tenis kortu vatandaşın hizmetine sunuldu.
Yatırımları yerinde inceleyen ve son durum hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç’a, gezi esnasında Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Serdar Öztürk ile Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu ve Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal da eşlik etti.

“HİZMETİMİZİ BİR AN EVVEL BAŞLATMAK AMACIYLA ÇALIŞMALARI TAMAMLADIK”
Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, hizmete açılan projelerin resmi açılışının daha sonra yapılacağını belirterek, “İki tane kapalı tenis kortumuz hizmete açıldı. İnşallah daha sonra resmi açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı projelerin arasında kamuoyuna arz edeceğiz. Biz hizmetimizi bir an evvel başlatmak amacıyla şuanda çalışmalarımızı tamamlamış olduk. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

KAPALI TENİS KORTUNA YOĞUN TALEP VAR
Kapalı tenis kortlarına çok talep olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Gerçekten tenis kortlarıyla ilgili özellikle de Kayseri koşullarında hava soğuk olmasından kaynaklı kapalı tenis sahalarına çok büyük talep var. Bu yönü ile de şuanda yoğun bir taleple karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımıza, şehrimize, gençlerimize ve tenis severlere hayırlı olsun diyoruz” dedi.

SPOR SALONUNDA DA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Başkan Büyükkılıç, Engelsiz Yaşam Merkezi Spor Salonu’nda yaptığı incelemede ise spor salonunu da tamamladıklarını hatırlatarak, “Çok amaçlı olarak tüm salon sporlarına hitap edecek boyutta, ağırlıklı olarak da basketbol, voleybol konusunda hem tribünlerinin de olmasıyla amatör sporseverlere de aynı zamanda hizmet verecek olan önemli bir hizmeti daha hayata geçirmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

ENGELLERİ ORTADAN KALDIRACAK HAVUZ MÜJDESİ
Başkan Büyükkılıç, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin hemen yanı başında hem sportif amaçlı hem de tedavi amaçlı havuzun inşaatının da başladığı müjdesini vererek, “Engelsiz olmalarını arzu ettiğimiz canlarımızın, yavrularımızın, engellerinin kalkmasını istediğimiz yavrularımızın istifade edeceği hem sportif amaçlı hem de tedavi amaçlı havuzumuzun inşaatı da başlamış durumda. İnşallah ilkbahara bu da tamamlanmış olacak. Tam bir kompleks ortaya böylece çıkmış olacak. Şimdiden bu havuzumuzun da yine tesisimizin yanı başında, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yüklenici firmamıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizin kıymetli ekibine de bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

2 ADET TENİS KORTU VE ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ SPOR SALONU PROJELERİNDE NELER VAR?
Türkiye’ye örnek gösterilecek bu önemli projelerden olan 2 adet kapalı tenis kortu projesinde her bir tenis kortu 665 metrekareye sahip olan ve inşaat alanı bin 450 metrekarede yapıldı. Projede baybayan soyunma odaları, duş kabinleri ve idari ofisler bulunuyor. Ayrıca Engelsiz Yaşam Merkezi Spor Salonu da bin metrekare inşaat alanında, hem engelli vatandaşlara engelsiz ortam oluşturuyor hem de normal vatandaşların da burada hizmet almasına fırsat veriyor. Projede kapalı voleybol, hentbol ve basketbol sahası, tribünseyirci izleme alanı, antrenman salonu, baybayan soyunmawcduş kabinleri ve idari ofisler bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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