Kayseri Şekerspor ilk mağlubiyetini aldı

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Kayseri Şekerspor bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini Kocasinan Ülküspor’dan aldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Kayseri Şekerspor ligin 6.haftasında oynadığı maçta Kocasinan Ülküspor’a 31 mağlup oldu. A Grubunda ilk 5.haftada 5 galibiyet alarak yoluna emin adımlarla ilerleyen YeşilBeyazlılar 6.hafta karşılaşmasında dün Erkilet Stadı'nda Kocasinan Ülküspor ile karşı karşıya geldi. Rakibine doksan dakika sonunda 31 mağlup olan Kayseri Şekerspor altıncı hafta sonunda mağlubiyetle tanıştı.

Şekerspor aldığı mağlubiyetle 15 puanda kalırken, Kocasinan Ülküspor ise üst üste ikinci galibiyetini aldı.

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