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'645 kalem ilacın piyasada zor bulunduğunu gözlemliyoruz'

DHA

'645 kalem ilacın piyasada zor bulunduğunu gözlemliyoruz'


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ 12. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Nuri Akın, ilaç fiyatlarının güncellenmesi gerektiğini belirterek, "Yapılan araştırmada 645 kalem ilacın piyasada zor bulunduğu, birçok vatandaşın ulaşamadığını gözlemliyoruz. Bu sayının artması için birçok yöntem var. Acilen fiyat kararnamesi güncellemesi gerekir" dedi.
Kayseri 12. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Nuri Akın, son dönemde sektörde yaşadıkları sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşadıkları sürece değinen Akın, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Ekonomik anlamda yaşanan daralma eczacılara da yansımış durumda. Biz daha önce yaptığımız açıklamalarda `ekonomik anlamda yaşanan iyileştirmeler eczacılara da yansımalı´ demiştik. Finansal açıdan değerlendirildiğinde eczacılığın sürdürülebilirliği her geçen gün azalmakta. Biz her zaman öncelikli olarak halk sağlığını önemsiyoruz. Sonrasında eczacıların ekonomik kaygıları, dedik" diye konuştu.
`STOKÇULUK KELİMESİNİ KABUL ETMİYORUZ´
"Son zamanlarda stokçuluk adı altında bizlerle özdeşleştirilen kelimeleri hiçbir zaman kabul etmiyor, esefle kınıyoruz" diyen Akın, şöyle konuştu:
"Çünkü bizim mesleğimiz kutsal bir meslek. Göreve başlarken eczacılık yemini ederek göreve başlarız. Stokçuluk anlayışı ile yapılan haberlerin her zaman karşısındayız. Vatandaşların ilaca ulaşımının zorluluğunun müsebbibi eczacılar değildir. 2004 yılında sağlıkta dönüşüm programı uygulandı. Birçok gelişme vatandaşın hizmetine sunuldu. İlaçlarda fiyatlandırma yapılırken referans fiyat uygulaması yapılıyor. Avrupa Birliği'ne bağlı 5 ülkenin en düşük fiyatlarını baz alıyoruz ve Türkiye'deki fiyatları belirliyoruz. En son ilaç değişikliği yapılan ilaç kararnamesine göre euro kuru 4,58 olacak şekilde düzenlendi. Reel kurla bakıldığında aradaki makasın bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. Bu makasın fazlalaşması üretici firmaların Türkiye pazarından yavaş yavaş çekildiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.
`AKUT KULLANILAN İLAÇLARDA SIKINTI GÖRÜLÜYOR´
Sektörde bazı ilaçların bulunamadığını belirten Akın  "Acil bir şekilde fiyat güncellemesi yapılması lazım. Yapılan araştırmada 645 kalem ilacın piyasada zor bulunduğu, birçok vatandaşın ulaşamadığını gözlemliyoruz.  Acilen fiyat kararnamesi güncellemesi gerekir. En son 2009 yılında güncellendi. Akut kullanılan ilaçlarda sıkıntı görülüyor. Kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar için de acil önlem alınması gerekiyor. İlaç fiyat kararnamesi güncellediğinde ve üretici firmalar denetlendiğinde bu durumla çözümlemeye kavuşur."
DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-12-06 12:37:41

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