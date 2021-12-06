Kayseri Basketbol'a 'Sahip Çıkalım' çağrısı Kayseri Basketbol Kulübü Üyesi Aydın Şerbetçioğlu: "Bu takıma sahip çıkalım, kapanırsa yeri bir daha dolmaz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Basketbol'a 'Sahip Çıkalım' çağrısı Kayseri Basketbol Kulübü Üyesi Aydın Şerbetçioğlu: "Bu takıma sahip çıkalım, kapanırsa yeri bir daha dolmaz"

İHA

Kayseri Basketbol'a 'Sahip Çıkalım' çağrısı Kayseri Basketbol Kulübü Üyesi Aydın Şerbetçioğlu: "Bu takıma sahip çıkalım, kapanırsa yeri bir daha dolmaz"

Kayseri Basketbol Kulübü Üyesi Aydın Şerbetçioğlu, zor günler geçiren takıma sahip çıkılması gerektiğini söyleyerek; "Kulüp; Türkiye’de ve Avrupa’da en güzel şekilde temsil etmiş, Kayseri’nin tanıtımımda da üstüne düşen görevi ziyadesi ile yerine getirmiştir. Bütün basketbol sevdalılarını, büyüklerimizi lütfen bu takıma sahip çıkmalarını rica ederim. Takım kapanırsa yeri bir daha dolmaz" dedi.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, zor günler geçiriyor. Kulüp Başkanı Ömer Yağmur'un ardından 15 yıldır takımın antrenörlüğünü yapan tecrübeli antrenör Ayhan Avcı ile de yollarını ayıran Kayseri Basketbol, bir yandan da maddi sıkıntılarla mücadele ediyor. Kayseri Basketbol'un 2005 yılında Süper Lig'e yükseldikten sonra Kayseri'nin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu aktaran Kulüp Üyesi Aydın Şerbetçioğlu; "TED Kayseri Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı olarak 2005 Yılında Süper Lige yükseldikten sonra Panküp Şeker Spor, KASKİi, AGÜ ve son olarak Bellona Kayseri Basketbol Spor Kulübü ismi ile Kadınlar Basketbol Süper Liginde devam etmektedir. 17 yılda Kayseri’de Basketbol gelişmesinde inanılmaz katkı sağlamıştır. Çocuklarımız ve geçlerimizin basketbolun içerisinde olmasını sağlayarak hemen her özel okulun basketbol takımı kurmasını sağlamış, birçok basketbolcu gencimizin özel okullarda burs almalarına vesile olmuştur. Birçok gencimizin spor akademilerine girebilmelerinde avantaj sağlamıştır. Bu 17 yılda Kayseri genelinde binlerce çocuklarımızın taramaları yapılarak takımın altyapı takımlarında yer almaları sağlanmıştır. Halen 200 civarında çocuk ve genç kızlarımız bu takımlarda mücadele etmektedir. Kayseri’nin kültürel ve sosyal yaşamına inanılmaz katkı sunarak ailecek kadın basketbol takımının maçlarına destek olmak için salonumuzu doldurmuşlardır. Avrupa'da hala kırılamamış 11 bin kişilik seyirci rekorunu Kayserimiz elinde bulundurmaktadır. Avrupa'da 4 kere final oynama şansı elde etmesine rağmen 4 Avrupa 2.'liğine sahiptir. Kayseri’mizi Türkiye’de ve Avrupa’da en güzel şekilde temsil görevini yerine getirmiş. Kayseri’nin tanıtımımda da üstüne düşen görevi ziyadesi ile yerine getirmiştir" dedi.
Kulübün geçen 17 yılda birçok zorlukları atlattığını da sözlerine ekleyen Şerbetçioğlu; "Bu 17 yılda kulübümüz bir çok badireler atlatmış, kapanma durumlarına kadar gelmiştir. Başta bakanımız Mehmet Özhaseki, Kayserispor eski başkanı Recep Mamur’un destekleri ile yoluna devam edebilmiştir. Ancak son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, döviz fiyatlarında yaşanan inanılmaz yükselişler ve verilmesi gereken destekler verilmediği için takımımız, finansal açıdan zor durumda kalmıştır. Geldiğimiz noktada kulübümüz oyuncularının ödemelerini ve genel gider ödemelerini yapamayacak duruma gelmiştir. Takım; Türkiye’de ve Avrupa’da en güzel şekilde temsil etmiş, Kayseri’nin tanıtımımda da üstüne düşen görevi ziyadesi ile yerine getirmiştir. Bütün basketbol sevdalılarını, büyüklerimizi lütfen bu takıma sahip çıkmalarını rica ederim. Takım kapanırsa yeri bir daha dolmaz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kick Boks İl birinciliği tamamlandı
YEREL HABERLER Kick Boks İl birinciliği tamamlandı
Başkan Bağlamış: "Üreticiyi kurtarmadan tüketiciyi kurtarmak mümkün değildir"
YEREL HABERLER Başkan Bağlamış: "Üreticiyi kurtarmadan tüketiciyi ...
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı ...
Kahramanmaraş’tan gelen gençler Erciyes’te kamp yaptı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’tan gelen gençler Erciyes’te kamp yaptı
Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu ikinci kez açılacak
YEREL HABERLER Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu ikinci kez ...
Kayseri OSB’de sanayicilerin hayatını kaybeden yakınlarının adına fidan dikilecek
YEREL HABERLER Kayseri OSB’de sanayicilerin hayatını kaybeden ...
'645 kalem ilacın piyasada zor bulunduğunu gözlemliyoruz'
YEREL HABERLER '645 kalem ilacın piyasada zor bulunduğunu ...
Bölgesel Amatör Lig 6. hafta Yahyalıspor: 0 - Develispor: 1
YEREL HABERLER Bölgesel Amatör Lig 6. hafta Yahyalıspor: 0 - ...
Grip aşısı çağrısı Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın: “Vatandaşlarımız Covid aşısı gripten korur gibi yanlış düşüncelere kapılmamalı”
YEREL HABERLER Grip aşısı çağrısı Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur ...
Kayseri Şekerspor ilk mağlubiyetini aldı
YEREL HABERLER Kayseri Şekerspor ilk mağlubiyetini aldı
Tema Vakfı'ndan Melikgazi'ye park teşekkürü
YEREL HABERLER Tema Vakfı'ndan Melikgazi'ye park teşekkürü
Başkan Büyükkılıç'ın 2 önemli prestijli projesi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'ın 2 önemli prestijli projesi ...
Kocasinan’ın sporcuları, şampiyonluğa doymuyor
YEREL HABERLER Kocasinan’ın sporcuları, şampiyonluğa doymuyor
Melikgazi BESK seriye devam etti
YEREL HABERLER Melikgazi BESK seriye devam etti
Büyükşehir Gençlik Merkezi'nden anlamlı kampanya
YEREL HABERLER Büyükşehir Gençlik Merkezi'nden anlamlı kampanya
Eşini öldürdükten sonra intihar eden şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eşini öldürdükten sonra intihar eden şahıs hayatını ...
Nihat Bengisu biyografisine büyük ilgi
YEREL HABERLER Nihat Bengisu biyografisine büyük ilgi
Kayserispor, Beşiktaş maçı öncesi moral buldu
YEREL HABERLER Kayserispor, Beşiktaş maçı öncesi moral buldu
Engelliler Haftası Erciyes Hacılar Kapı’da kutlandı Başkan Özdoğan: “Bir gün değil, her gün engellilerimizin yanındayız”
YEREL HABERLER Engelliler Haftası Erciyes Hacılar Kapı’da ...
Narkotik polisleri uyuşturucuya geçit vermiyor Kayseri’de uyuşturucu taciri 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Narkotik polisleri uyuşturucuya geçit ...
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı
Eşini öldüren şahıs intihara teşebbüs etti Kayseri’de aile dehşeti
YEREL HABERLER Eşini öldüren şahıs intihara teşebbüs etti Kayseri’de ...
Kayseri Süper Amatör Küme 6.Hafta OSB Atletikspor - Amarat Gençlikspor: 0-0
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme 6.Hafta OSB Atletikspor - ...
Amatör Lig'de 6.Hafta tamamlandı
YEREL HABERLER Amatör Lig'de 6.Hafta tamamlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.