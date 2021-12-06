Kayseri'de Türk Sağlık-Sen üyelerinden iş bırakma eylemi



Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)TÜRK Sağlık-Sen Kayseri Şubesi üyeleri, iş bırakarak, Şehir Hastanesi önünde eylem yaptı. Sendika Şube Başkanı Kamil Ünal, "Bizim talebimiz ve tüm sağlık çalışanlarının beklentisi; makul, sürdürülebilir ve kalıcı ücret politikasının benimsenmesidir" dedi.

Türk Sağlık-Sen Kayseri Şubesi üyeleri, eş zamanlı olarak iş bırakıp eylem yaptı. Kayseri Şehir Hastanesi başhekimlik binası önünde bir araya gelerek, pankart açan sağlık çalışanları, ücretleri için düzenleme istedi. Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Ünal, "Doktorlarımız zammı hak ediyorlar, yapılsın, itirazımız olmaz, olamaz. Bizim isteğimiz, tüm sağlık çalışanlarının ücretlerinin artırılmasıdır çünkü sağlık çalışanlarımızın tamamı, ekonomik sıkıntı yaşamaktadır. 1 günde hem açıklanıp hem de TBMM'de kabul edilen düzenleme eksik olmuştur. Pandemi döneminde tüm sağlık çalışanları omuz omuza mücadele vermiştir. Bu nedenle sağlık çalışanları için ayrı gayrı olmaz. Ne ayrımcılığı kabul ederiz ne de ekonomik kayıplarımızın görmezden gelinmesine razı oluruz. Çalışanlar için verdiğimiz haklı mücadeleye nifak tohumu ekip, ilgiyi ve gündemi başka yönlere çekmek isteyenler var. Gerçekleri değiştirip farkı yansıtmak gibi çirkinliklerle uğraşanlar var. İyi bilsinler ki onlara ne bizler ne de sağlık çalışanlarımız fırsat vermez" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-12-06 14:43:05



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