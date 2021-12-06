Süper Amatör Lig: Tomarza Belediyespor: 1 - Kayserigücü FK: 1

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Süper Amatör Ligi'nde Tomarza Belediye Spor ile lig lideri Kayserigücü FK müsabakası 11 sona erdi.

Süper Amatör Ligi'nde Tomarza Belediye Spor ile lider Kayserigücü FK Develi Standı'nda karşılaştı. Maçın ilk yarısında gol olmazken; 65. dakikada Canberk Tomarza Belediye Spor'u 10 öne geçirdi. Maçın 90. dakikasında Kayserigücü FK ise skoru eşitleyen golü kaydetti.

11 biten maçın ardından Tomarza Belediye Spor 7 puanla 7. sırada yer alırken Kayserigücü FK ise ligde 2. sıraya geriledi.

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