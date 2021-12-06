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Kocasinan’da yılın son meclis toplantısında tüm kararlar oy birliğiyle

İHA

Kocasinan’da yılın son meclis toplantısında tüm kararlar oy birliğiyle

Kocasinan Belediyesi, yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 11 madde görüşüldü. Gündemde bulunan tüm maddelerin oy birliğiyle karara bağlandığı toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın memnuniyetini ve yaşam kalitesini daha da yükseltmek amacıyla durmadan çalışıyoruz” dedi.

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda gündemde bulunan toplam 11 madde görüşülerek, karara bağlandı. Meclis toplantısında ilk önce Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonasında başarı ile temsil eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcularının ödüllendirilmesi talebi görüşüldü. Kocasinan Spor Kulübü ile farklı branşlarda gençlere ve çocuklara çeşitli imkanlar sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesi noktasında spora gereken desteği veriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Masa tenisi takımımız bizi sürekli gururlandırıyor. Aldığı ödüller dereceler Kayseri’nin yüzünü güldürüyor. Spor Kulübü, sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ediyor. Eğitim, Kültür, Sosyal İşler, Gençlik ve Spor Komisyonumuz, ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcularımız için ödüllendirilmesi adına bir çalışma yapmıştır. Hem gençlerimizin yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak hem de her branşta milli takımda yer alacak sporcular yetiştirmek bu açıdan çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısında ayrıca Argıncık, Çandır, Hacısaki ve Kocasinan Mahallesinde imar plan maddeleri görüşüldü. Meclis toplantısının son gündem maddesinde yer alan ömrünü tamamlamış lastikler için protokol yapılması talebi görüşüldü. Konuyla ilgili konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Belediyemizin atölyelerinde ve araçlarımızda kullanılan, fiziki ve ekonomik yönünden bitmiş lastikleri, geri dönüşüm alanında lisanlı firmalarla görüşülerek, geri dönüşüme kazandırılması çevre açısından son derece önemlidir. Uygulama hem çevre hem ekonomi açıdan değerlidir. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar’ın 2021 yılının son meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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