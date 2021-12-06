16 yaşındaki Melik Taha, kalp krizinden öldü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ´nin Develi ilçesinde Melik Taha Tokgöz (16), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, dün Develi ilçesi Camicedit Mahallesi'nde meydana geldi. Develi Lisesi 10´uncu sınıf öğrencisi Melik Taha Tokgöz´ü odasında hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağılık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tokgöz´ü Develi Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Tokgöz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tokgöz´ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Tokgöz´ün, ön otopsi raporunda kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından Tokgöz´ün cenazesi Şıhlı Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melik Taha Tokgöz´ün yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Tokgöz´ün cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.
DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-12-06 17:04:29
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