Cami önünde öldü

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir kişi cami önünde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde meydana gelen olayda cami önünde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şahsın İbiş Ç. (78) olduğu belirlenirken, cansız bedeni ise incelemelerin ardından otopsi yapılma üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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