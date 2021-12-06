

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ-Sivas karayolunda otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada İzzet Karakuş ile eşi Kadriye Karakuş hayatını kaybederken, oğulları Talip Karakuş ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kayseri Sivas karayolunun 25'inci kilometresi Barsama Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İdris Pekmez yönetimindeki 34 CJE 733 plakalı TIR, akaryakıt istasyonuna girmek için geri manevra yapan İzzet Karakuş yönetimindeki 60 VB 789 plakalı otomobile çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü İzzet Karakuş ile yanında bulunan Kadriye Karakuş hayatını kaybederken, oğulları Talip Karakuş yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Talip Karakuş'u Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren İzzet ve Kadriye Karakuş çifti ise, araçta sıkıştıkları yerden itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. Jandarma ve polis ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden Karakuş çifti, otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-12-06 20:58:03



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