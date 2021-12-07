Kocasinan Ülküspor üst üste ikinci galibiyetini aldı

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Süper Amatör Ligi'nde sezona kötü başlayan Kocasinan Ülküspor, son 2 maçından sahadan galibiyetle ayrıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu takımlarından Kocasinan Ülküspor, ligin 6. haftasında Kayseri Şekerspor'u 31 mağlup etti. Ligde ilk 4 hafta sonunda galibiyet alamayan Kocasinan Ülküspor 5. haftada Başakpınar Belediyespor'u 21 ve 6. haftada lider Kayseri Şekerspor'u 31'lık sonuçla yenmeyi başardı. Üst üste ikinci galibiyetini alana Kocasinan Ülküspor puanını 6'ya çıkartarak 8. sıraya yerleşti.

Kocasinan Ülküspor ligin 7. haftasında hafta sonu Talas Anayurtspor ile karşı karşıya gelecek.

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