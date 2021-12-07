Şifa deposu nar pazar tezgahlarında

Şifa deposu olarak bilinen nar Kayseri'de pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

Kayseri’de haftanın her günü kentin farklı bölgelerinde kurulan semt pazarlarında, kış aylarına girilmesi ile birlikte nar tezgahlara kavuştu. Vatandaşlarca tercih edilen ürünlerden biri olan nar 6 TL ile 7 buçuk TL’ye satışa sunuluyor. Kış aylarının ortalarına doğru fiyatların daha da düşeceğini söyleyen pazarcı Furkan Mağara; “Şu anda fiyatlar yüksek. Meyve olsun, sebze olsun hepsi pahalı. Bundan dolayı da pazarlarımız boş. Fiyatlara baktığımızda, narın mevsimi 6 buçuk TL ile 7 buçuk TL arasında değişiyor. Ufak olarak satılan narlar 5 TL’ye satılıyor. Mandalinanın yine mevsimi şu anda 45 TL civarında satılıyor. Kış ayları olmasına karşın ürünler pahalı. Şu anda sadece muz ucuz. Onun sebebi de çok rağbet görmediği için zaten yetiştirildiği yerde de çok fazla var. Narın şu anda yüksek olmasına bizde anlam veremedik” diye konuştu. Pazardaki ürünlerin marketlere göre daha ucuz ve taze olduğunu ifade eden Mağara sözlerine şu şekilde devam etti;

“Narın normal şartlarda 3 kilosu 10 TL’ye satılması gerekiyor. Mandalinanın da aynı şekilde 4 kilosu 10 TL gibi bir rakama satılması lazımken, şu anda kilosu 5 TL’ye satılıyor. Marketlerden mandalinanın kilosu 7 TL’ye satılıyor. Narın kilosu 8 TL’ye satılıyor. Marketler bizde daha çok fazla fiyata satıyor. Yani hiç yoksa pazarlar ile marketler arasında 2 TL fiyat farkı var. O da vatandaşa göre büyük bir para. Pazarda sebzeye baktığımızda biber 10 TL ama markette 15 TL’den aşağı biber yok. Domates pazarda 34 TL’ye satılıyor aynı domates marketlerde 78 TL ve ürünler taze değil. Biz pazarda ünlük alıp, satıyoruz. Yani ürünlerin bitmesi için akşama doğru zararına dahi verdiğimiz oluyor. Vatandaşlarımızı pazara bekliyoruz. Pazara gelsinler.”

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