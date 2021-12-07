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Yargıtay, ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanığa verilen cezayı az buldu

DHA

Yargıtay, ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanığa verilen cezayı az buldu


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Özkan Onay´a (38) ayrılmak istediği sevgilisi Gülay Şimşek'i (27) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle verilen ömür boyu hapis cezası kararını Yargıtay bozdu. Sanığın, eylemini planlı ve soğukkanlılıkla işlediğinin anlaşıldığı kaydedilen Yargıtay kararında, cezanın artırılması istenerek dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. Dava önümüzdeki günlerde yeniden görülecek.
Olay, 31 Temmuz 2019´da meydana geldi. Bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışan Gülay Şimşek, ayrılmak istediği işsiz sevgilisi Özkan Onay tarafından iş çıkışı tabanca ile vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Onay, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmek' suçundan tutuklu yargılanan Özkan Onay, 25 Eylül 2019´da görülen davanın karar duruşmasında "Olmasaydı iyiydi. Onu çok seviyordum ve kıskanıyordum. Olay günü bana hakaret etti, 4 el ateş ettim" diyen Özkan Onay, 'kasten öldürmek' suçundan iyi hal indirimi uygulanmadan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Onay´a 'yasak silah bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis cezası verildi.
YARGITAY KARARI BOZDU
Yerel mahkemenin kararına, sanık ve müşteki avukatları itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, kararı onarken, bu kez taraflar dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan itirazı karara bağladı. Ceza Dairesi, sanığın eylemini soğukkanlılıkla ve planlı bir şekilde gerçekleştirdiğinin anlaşıldığını kaydederek, sanığa `tasarlayarak adam öldürme´ suçundan hüküm kurulması gerektiğini belirterek, kararı bozdu. Sanığa verilen müebbet hapis cezasını az bulan Yargıtay, cezanın artırılarak yeniden yargılama yapılması için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Dava önümüzdeki günlerde yeniden görülecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-12-07 10:58:50

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