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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüs sürecinde çocuklarda 'miyop' arttı

İHA

Korona virüs sürecinde çocuklarda 'miyop' arttı

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Ataş, eğitimin uzaktan olması ve sokağa çıkma kısıtlamalarında çocukların bilgisayar ve cep telefonu ile uğraşmasından dolayı çocukların gözlerinde miyop oluşturduğunu söyledi.
Doç. Dr. Mustafa Ataş, vatandaşların korona virüse yakalanma korkusundan dolayı hastanelere gelmediğini ve korku yaşadığını söyledi. Vatandaşların tedavilerini ertelememeleri gerektiğinin altını çizen Ataş, uyarılarda bulunarak, "Covid19 denildiği zaman insanlarda artık bir panik ve korku durumu oluşuyor. Hastalığın çok ağır seyretmesinden dolayı özellikle kronik hastalığı olan hastalarımız, şeker hastalığı, göz tansiyonu, sarı nokta hastalığı veya kataraktlı olan hastalar hastanelere gelmekten çekiniyorlar, korkuyorlar ve tedavilerini erteliyorlar. Bize hastalık ilerledikten sonra geliyorlar veya geri dönüşsüz noktalarda geliyorlar. Örneğin şeker hastaları, gözlerinde kanamalar ya da yırtıklar oluştuktan sonra geliyorlar. O zaman bu durumun tedavisi çok daha zor hale geliyor. Sarı nokta hastalığında artık iyice kanamalar, sıkarlar oluşmuş veya katarakta çok ilerlemiş oluyor bunların da aynı şekilde tedavisi zor oluyor. Hastalarımızın bir yandan tedavilerini ve kontrollerini aksatmamaları gerekiyor. Hastalarımızı belirli hijyen kurallarına uyarak, özellikle maskelerini, mesafe ve temizliklerine dikkat ederek, hastaneye gelip tedavilerini yaptırmaları gerekiyor. Kontrollerini aksatmamaları gerekiyor. Aksi takdirde daha ağır durumlarla karşılaşma durumu söz konusu olabiliyor" ifadelerini kullandı.
Korona virüsle beraber sokağa çıkma kısıtlamalarında çocukların cep telefonu ve bilgisayar ile fazla zaman geçirdiği için gözde miyop rahatsızlığının arttığını dile getiren Kayseri Şehir Hastanesi Göz Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Ataş, "Uzun süreli sokağa çıkma yasakları oldu. Okullarda eğitimler uzaktan eğitim oldu. İnsanlar hep evde kaldı. Özellikle çocuklar bu dönemde bilgisayara ile cep telefonu ile uğraşmak zorunda kaldı. Bunun birçok etkisi oldu. Özellikle gözde miyop dediğimiz, uzağı görmeme durumunu tetiklemiş olabilir. Bu da tabi ki yapılan çalışmalarda uzun süre telefonla uğraşmak, bilgisayar ile uğraşmak bu hastalığı tetikleyebiliyor. O yüzden çocuklarımızın telefonla, bilgisayarla çok uzun süre vakit geçirmemeleri, mümkün mertebe dışarı çıkıp, açık havada gezmelerini, spor yapmalarını öneriyoruz. Bu konuda literatürde yapılmış birçok çalışma var. Sürekli yakından telefonla oynamanın, meşgul olmanın miyop hastalığını tetiklediğini biliyoruz. O yüzden belli bir sürenin üzerine bunlarla meşgul olmamak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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