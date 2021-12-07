Ali Dağı Projesi göz kamaştırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ali Dağı Projesi göz kamaştırıyor

İHA

Ali Dağı Projesi göz kamaştırıyor

Talas Belediyesi tarafından Ali Dağı Projesi kapsamında hayata hayata geçirilmesi planlanan sosyal tesisler ve mekanlar, düzenlenen toplantıyla masaya yatırıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile teknik personelin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Ali Dağı Rehabilitasyon Merkezi çalışmaları kapsamında dağın zirvesinde yapılacak alternatif projeler üzerinde duruldu. Füniküler hattına bağlantılı olarak zirvede yapılması planlanan sosyal tesis, kafetarya, restoran, günübirlik piknik alanları, seyir terasları, oyun ve spor alanlarıyla ilgili olarak yapılan sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Talas’ın hem merkezinde hem de kırsal mahallelerinde hummalı bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çekerek, “Talas Belediyemizin faaliyetlerini gözden geçirme imkanı bulduk. Bunların en önemlilerinden birisi de Ali Dağı’nın üzerine yapılacak olan sosyal tesisler. Burada yaşam alanları, insanların geldiğinde keyif alabilecekleri, etrafı ve güzellikleri izleyebilecekleri bakı teraslarının olduğu mekan tasarımları var. Ayrıca füniküler sistemle yukarıya çıkıldığında Kayseri’nin tamamını görme imkanı oluşacak. Bir taraftan Erciyes’i görecek bir taraftan Erciyes’in eteklerindeki bağ evlerini, Hisarcık, Kıranardı ve Hacılar’ı, Yılanlı Dağı’na kadar açık bir alanı görme imkanı var burada. Haliyle buradaki füniküler sistemle yukarıya çıkan insanların keyif yapıp çoluk çocuğuyla vakit geçirebilecekleri hatta isterlerse yiyip içebilecekleri veya piknik yapabilecekleri alanların oluşturulabilmesi için çok güzel bir proje hazırlanmış. Hazırlanan tasarımları değerlendirdik. Doğrusu çok hoşumuza gitti” dedi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın Talas’ın her bir köşesinde çalışma yaptığına da dikkat çeken Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Değerli başkanımın birçok projesi var. Talas’ın her bir köşesinde çalışıyor zaten. Talas’ın merkez ve kırsal mahallelerinde müthiş hummalı bir çalışma var. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. Allah kolaylıklar versin” diyerek sözlerini tamamladı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Ali Dağı Projesi’nin yalnızca Talas’a değil tüm Kayseri’ye hitap edeceğine vurgu yaparak, “Ali Dağı’nda bir yandan füniküler hattıyla ilgili çalışmalarımız sürerken bir yandan yukarı çıkıldığında keyifli vakit geçirecek mekanlar ve tesisler planlıyoruz. Bugün burada bu konuyu ele aldık. Katılımlarından dolayı Özhaseki Bakanımıza, İl Başkanımıza ve teknik ekibe teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüs sürecinde çocuklarda 'miyop' arttı
YEREL HABERLER Korona virüs sürecinde çocuklarda 'miyop' arttı
Melikgazi'de yeni yollar ile konforlu ve güvenli ulaşım
YEREL HABERLER Melikgazi'de yeni yollar ile konforlu ve güvenli ...
Yargıtay, ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanığa verilen cezayı az buldu
YEREL HABERLER Yargıtay, ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanığa ...
4. Kayseri Kitap Fuarı minik ziyaretçileri ile dolup taşıyor
YEREL HABERLER 4. Kayseri Kitap Fuarı minik ziyaretçileri ile dolup ...
Şifa deposu nar pazar tezgahlarında
YEREL HABERLER Şifa deposu nar pazar tezgahlarında
Kocasinan'da gençler istedi Çolakbayrakdar yaptı
YEREL HABERLER Kocasinan'da gençler istedi Çolakbayrakdar yaptı
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: “İyi oyundan ziyade sonuç önemliydi”
YEREL HABERLER Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: “İyi oyundan ziyade ...
Bernard Mensah Kayseri’ye geldi
YEREL HABERLER Bernard Mensah Kayseri’ye geldi
Berna Gözbaşı: "9 kişiyle tarihe geçen bir maçtı"
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: "9 kişiyle tarihe geçen bir maçtı"
Gavranovic ve Kolovetsios ilk kez kırmızı kart gördü
YEREL HABERLER Gavranovic ve Kolovetsios ilk kez kırmızı kart gördü
Mame Thiam 6. golünü attı
YEREL HABERLER Mame Thiam 6. golünü attı
Kayserispor 3 maç sonra kazandı
YEREL HABERLER Kayserispor 3 maç sonra kazandı
Kocasinan Ülküspor üst üste ikinci galibiyetini aldı
YEREL HABERLER Kocasinan Ülküspor üst üste ikinci galibiyetini aldı
Otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada karı-koca öldü, oğulları yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada karı-koca öldü, ...
Tıra çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Tıra çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 1 ...
Cami önünde öldü
YEREL HABERLER Cami önünde öldü
16 yaşındaki Melik Taha, kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER 16 yaşındaki Melik Taha, kalp krizinden öldü
Yenilenen OSB yolunda ağaçlandırma çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Yenilenen OSB yolunda ağaçlandırma çalışması yapıldı
Kocasinan’da yılın son meclis toplantısında tüm kararlar oy birliğiyle
YEREL HABERLER Kocasinan’da yılın son meclis toplantısında tüm ...
Başkan Büyükkılıç'tan Develi ve Erciyes ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan Develi ve Erciyes ziyareti
Kayseri 4. Kitap Fuarı’na 3 günde 214 bin 610 ziyaretçi Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı: “Hedefimiz 800 binin üzerinde ziyaretçi ile yeni bir rekor elde etmek”
YEREL HABERLER Kayseri 4. Kitap Fuarı’na 3 günde 214 bin 610 ...
ERÜ Spor Bilimleri’nden ‘Sağlık için hareket et’ etkinliği
YEREL HABERLER ERÜ Spor Bilimleri’nden ‘Sağlık için hareket et’ ...
Tomarza Taşı sevkiyatları hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Tomarza Taşı sevkiyatları hız kesmeden devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.