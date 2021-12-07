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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç: "Hacılar altın çağını yaşıyor"

İHA

Başkan Büyükkılıç: "Hacılar altın çağını yaşıyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı’nın eteklerinde yer alan ve kentin turizmi açısından önem arz eden Hacılar ilçesini ziyaret etti. İlçe belediye başkanı ve muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, turizm odaklı çalışmalarda Hacılar’a desteklerinin ve yatırımlarının süreceğini ifade etti.
Başkan Büyükkılıç, birbirinden güzel ve tarihi doğal güzellikleri bağrında barındıran 16 ilçeyi de ayrıştırmadan, ötekileştirmeden ziyaret etmeye, hem belediye başkanlarının, hem de ilçe sakinlerinin taleplerini ve önerilerini yüz yüze dinleyerek, istişare etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri’nin önemli turizm merkezlerinden olan ve Erciyes Kayak Merkezi’nin de giriş kapılarından Hacılar ilçesine ziyaret gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Hacılar Belediyesi’nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Hacılar’da konforu arttırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek “Gerçekten her zaman samimi, her zaman yapıcı ve ilçesini sahiplenen, uyum kültürü ile de hizmetlerin en güzellerini ilçesi ile buluşturan değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizler de Büyükşehir’in imkânlarıyla, altyapı kuruluşlarımızla birlikte bir ağabey anlayışı içerisinde Hacılarımızı daha iyi noktalara taşımak, burada yaşayan kardeşlerimizin konforunu artırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Ziyaretinde birlik ve beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, “Aynı zamanda turizm odaklı Hacılar, Erciyes’imizin giriş kapısı açısından önem arz ediyor. Turizm odaklı yapılacak hizmetlerde Hacılarımıza katkı sağlayacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulaştırma Bakanlığımızın, Karayolları Genel Müdürlüğü’müzün yapmış olduğu HacılarTekir arasındaki sıkıntılı yolumuzun ıslah çalışmaları ve yenilenmesi de devam ediyor, o da bizim için önem arz ediyor. Emeği geçenlere başta Bakanımız olmak üzere, Karayollarımızın Genel Müdürlüğü’ne ve ekibine teşekkür ediyoruz. Hacılar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak planlama süreci ya da destek açısından ne gerekiyorsa onu da yapıyoruz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin kentin spor merkezi olması açısından önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Yüksek irtifa merkezimiz her ne kadar Erciyes bölgesinde olsa da Hacılar’ımızın hemen eteğinde o da önem arz eden bir boyut içeriyor. HacılarTekir yolu üzerinde o konuda da spor salonumuzla, yüzme havuzumuzla jimnastik ile ilgili ya da diğer alanlarla ilgili çalışmalarımız ile ağaçlandırma çalışmalarımız ile 8 tane sahası ile Kayseri’mize yakışır bir şekilde o konuda da epeyce girişimlerimiz oluyor.”
Büyükkılıç, Hacılar’ın kentsel dönüşüm çalışmalarının yanı sıra, hayırseverler ve belediye imkânlarıyla sağlık ocağı, eğitim kurumları, dini tesisler ve sosyal donatılar gibi hizmetlerin ve yatırımların hayata geçirilmesiyle adeta altın çağını yaşadığını vurguladı. Muhtarların görüşlerini alarak, 2022 yılında yapılacak hizmetleri istişare edeceklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “Üzerimize düşen ne varsa biz altyapı kuruluşlarımızla hayata geçireceğiz. Ankara boyutunda değerli bakanlarımıza ve milletvekillerimize ileteceğiz. El ele, gönül gönüle daha güzel günlere diyoruz inşallah. Allah’ın izniyle aşamayacağımız hiçbir konu yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımıza Cenabı Allah hayırlı uzun ömürler versin. Birliğimizi beraberliğimizi Mevla’m bozmasın” şeklinde konuştu. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, şöyle konuştu;
“Bize desteğini esirgemeyen, her zaman desteğini gösteren değerli ağabeyimiz yanımızdalar, teşrif ettiler, şereflendirdiler. Öncelikle huzurlarınızda ilçem adına Büyükşehir’imizin sadece 2021 değil, daha önceki yıllarda da ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu sene özellikle Hacılar Hisarcık yolumuzun son derece modern bir şekilde tamamlanması, yine meydan parkımızın kullanıma hazır hale gelmesi sadece bu sene için söyleyebileceğimiz işlerdir. Geçtiğimiz yıllar da bu tür büyük yatırımlarla ilçemize her zaman destek oldular kendileri ve yatırımları da yakından takip ettiler. Eksik olmasınlar. Şu anda da ilçemizde tamamlanmakta olan Ören Dere kanalının, açık kanalımızın tamamlanması ile birlikte buraya girerken de gördüğümüz gibi Büyükşehir’imiz tüm ekibiyle, tüm gücüyle kıştan önce ilçemizin insanlarının hayatını kolaylaştıracak çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Ben bütün bu emeklerden, hizmetlerden, bize gerçekten bir Büyükşehir mantığı ile tüm hizmetlerinde de detaylı olarak destek olduğu için de teşekkür ediyorum.”
Başkan Büyükkılıç’ın ilçe belediye başkanı ile birlikte muhtarlarla gerçekleştirdiği yatırım değerlendirme toplantısında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve birim yetkilileri de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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