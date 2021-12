Kayseri´de haciz işlemine giden avukata yumruklu saldırı

Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de E.A., 15 bin liralık haciz işlemi için evine gelen avukat Ozan Can Çimen'e yumruklu saldırıda bulundu. Gözaltına alınan E.A., ev hapsi tedbiriyle salıverildi. Baro Başkanı Ali Köse, saldırıyı kınayarak, "Zor günlerde sığınılacak liman görevini üstlenmiş olan avukatlara yönelik saldırı, ilkellikten başka bir şeyle izah edilemez" dedi.

Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, Kayseri Barosu avukatlarından Ozan Can Çimen, 15 bin liralık haciz işlemi için E.A.'nın evine gitti. Burada E.A.'nın tepkisiyle karşılaşan avukat Çimen, yumrukla darbedildi. Sol gözünde morluklar oluşan Ozan Can Çimen'in şikayeti üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararıyla salıverildi.

KAYSERİ BAROSU'NDAN KINAMA

Saldırı sonrası Kayseri Barosu'nca basın açıklaması yapıldı. Ozan Can Çimen'in, müvekkilinin alacağını tahsil etmek için gittiği evde saldırıya uğradığını belirten Baro Başkanı Ali Köse, "Meslektaşımıza saldıran şahıs bir yandan küfür ve tehditler savurmuş bir yandan da saldırıyı engellemek isteyen eşini yerlerde sürüklemiştir. Anlaşılacağı üzere olay her yönüyle vahim bir olaydır. Bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralanan meslektaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Zor günlerde sığınılacak liman görevini üstlenmiş olan avukatlara yönelik saldırı, ilkellikten başka bir şey ile izah edilemez. Borçlarını ödememe gerekçesi ile haciz işlemlerine muhatap olmuş bir kişinin alacağın tahsili başka bir ifade ile hakkın elde edilmesi gibi kutsal bir görevi ifa eden avukata yönelik saldırısı sadece avukatın şahsına değil hakka, adalete, kurucu unsuru olduğumuz yargı kurumuna da yönelik bir saldırıdır" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-12-07 13:15:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.