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Kayserispor'un kupa maçı 30 Aralık’ta

İHA

Kayserispor'un kupa maçı 30 Aralık’ta

Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda 68 Aksaray Belediyespor ile oynayacağı maçın günü ve saati belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakalarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, müsabakaların oynanacağı tarihleri belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 68 Aksaray Belediyespor ile karşılaşacak sarı kırmızılılar, Kadir Has Stadı'ndaki bu maça 30 Aralık Perşembe oynanacak.

Kayserispor ile 68 Aksaray Belediyespor arasında oynanacak kupa maçı 15.00’te başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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