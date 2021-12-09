PKK/YPG üyesi yakalandı

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda PKK/YPG Silahlı Terör Örgütüne üye olduğu tespit edilen yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Ekiplerince PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu E.E. ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından E.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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