Özhaseki´den Kılıçdaroğlu´nun `elektrik´ açıklamasına eleştiri

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun Şanlıurfa´da yaptığı konuşmayı eleştirerek, "Sözünüzün eri iseniz, haydi CHP belediyelerinin olduğu şehirlerde çiftçiye elektriği bedava verin" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun Şanlıurfa'da yaptığı, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı´nı bize verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" sözlerini eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özhaseki, "Kemal Bey yine coşup döktürmüş. `Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı´nı bize verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz´ demiş. Demesine demiş ama Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin, Tekirdağ belediyelerinin CHP´de olduğunu galiba unutmuş. Sizin kuru sıkı atmalarınıza Milletimizin karnı tok. Kemal Bey, iyice rezil oluyorsunuz" diye konuştu. Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:
"Kendisine asla görev vermeyecek olan Şanlıurfa´da bol keseden atmak kolay. Sözünüzün eri iseniz, haydi CHP belediyelerinin olduğu şehirlerde çiftçiye elektriği bedava verin. Haydi, görelim seni."DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-12-09 22:16:42
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