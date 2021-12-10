Yukatel Kayserispor’un 7 haftalık maç programı belli oldu.

Yukatel Kayserispor’un 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. haftalarda oynayacağı Gaziantep, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Altay, Adana Demirspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. 7 haftalık maç programında Kayserispor 3 maçını Pazar, 1 maçını Pazartesi, 1 maçını Çarşamba, 1 maçını Perşembe ve 1 maçını da Cumartesi günü oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor’un 7 haftalık müsabaka trafiği şöyle:

17. Hafta:

KayserisporGaziantep FK

19 Aralık Pazar / 16.00

Kadir Has Stadı



18. Hafta:

Yeni MalatyasporKayserispor

23 Aralık Perşembe / 17.00

Yeni Malatya Stadı



19. Hafta:

Kayserispor Sivasspor

27 Aralık Pazartesi / 20.00

Kadir Has Stadı



20. Hafta:

Kayserispor Altay

09 Ocak Pazar / 16.00

Kadir Has Stadı



21. Hafta:

Adana DemirsporKayserispor

15 Ocak Cumartesi / 13.30

Yeni Adana Stadı



22. Hafta:

KayserisporBaşakşehir

19 Ocak Çarşamba / 17.00

Kadir Has Stadı



23. Hafta:

KasımpaşaKayserispor

23 Ocak Pazar / 13.30

Recep Tayyip Erdoğan Stadı

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