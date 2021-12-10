Yukatel Kayserispor’un 7 haftalık maç programı belli oldu.
Yukatel Kayserispor’un 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. haftalarda oynayacağı Gaziantep, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Altay, Adana Demirspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. 7 haftalık maç programında Kayserispor 3 maçını Pazar, 1 maçını Pazartesi, 1 maçını Çarşamba, 1 maçını Perşembe ve 1 maçını da Cumartesi günü oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor’un 7 haftalık müsabaka trafiği şöyle:
17. Hafta:
KayserisporGaziantep FK
19 Aralık Pazar / 16.00
Kadir Has Stadı
18. Hafta:
Yeni MalatyasporKayserispor
23 Aralık Perşembe / 17.00
Yeni Malatya Stadı
19. Hafta:
Kayserispor Sivasspor
27 Aralık Pazartesi / 20.00
Kadir Has Stadı
20. Hafta:
Kayserispor Altay
09 Ocak Pazar / 16.00
Kadir Has Stadı
21. Hafta:
Adana DemirsporKayserispor
15 Ocak Cumartesi / 13.30
Yeni Adana Stadı
22. Hafta:
KayserisporBaşakşehir
19 Ocak Çarşamba / 17.00
Kadir Has Stadı
23. Hafta:
KasımpaşaKayserispor
23 Ocak Pazar / 13.30
Recep Tayyip Erdoğan Stadı
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