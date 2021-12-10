Ali Şansalan 11. kez Kayserispor'un maçını yönetecek

BeşiktaşKayserispor maçının orta hakemi olarak atanan Ali Şansalan, sarı kırmızılı takımın 11. kez maçını yönetecek.



Çanakkale Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Ali Şansalan, Kayserispor'un 11.kez maçını yönetecek. Hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı geride kalan 10 müsabakada Kayserispor 3 galibiyet 2 beraberlik alırken 5 kez de mağlup oldu. Ali Şansalan bu sezon ilk kez Kayserispor maçı yönetecek. Kayserispor, hakem Ali Şansalan'ın yönettiği maçta son olarak geçen sezon deplasmanda Konyaspor ile karşılaşmıştı.



Bu sezon Beşiktaş'ın deplasmanda 32 kazandığı Antalyaspor maçında düdük çalan Ali Şansalan'ın yönettiği Kayserispor maçları ve skorları şöyle:

KonyasporKayserispor 00

SivassporKayserispor 20

DenizlisporKayserispor 01

BaşakşehirKayserispor 10

KayserisporYeni Malatya 21

KayserisporBaşakşehir 14

GençlerbirliğiKayserispor 21

AnkaragücüKayserispor 11

KayserisporAltay 41

KarabüksporKayserispor 10

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