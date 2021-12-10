Kocasinanlı kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor Kocasinan akademi kursları dolu dolu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinanlı kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor Kocasinan akademi kursları dolu dolu

İHA

Kocasinanlı kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor Kocasinan akademi kursları dolu dolu

Kocasinan Akademi Tesislerinde eğitim alan kadınlar, hem üretiyorlar hem de ev ekonomisine katkı sunuyorlar. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, akademi tesislerini ziyaret edip, kursiyerlerle bir araya geldi. Her biri emek gerektiren ürünler için onları tebrik eden Fatma Çolakbayrakdar, kurslar sayesinde kadınlar, el işi becerilerini geliştirmek ve ev ekonomisine katkıda bulunmanın yanı sıra sosyal hayata aktif olarak katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, ilk olarak Yakut Mahallesi’ndeki Kocasinan Akademi’yi ziyaret ederek, Okuma Yazma Kursu’nda eğitim gören kursiyerlerle yakından ilgilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından ülke genelinde başlatılan OkumaYazma Seferberliğinin ardından Kocasinan Akademi’nin tesislerinde kurslar açıldığını ve Türkiye’nin ilk OkumaYazma Sertifika Töreni’nin Kocasinan’da düzenlendiğini hatırlatan Fatma Çolakbayrakdar, “Okuma Yazma Kurslarımız, akademilerimizde devam ediyor. İnşallah açmış olduğumuz kurslarla, bölgemizde okuma yazma bilmeyen kalmayacak. Öğrenmenin yaşı olmadığının en güzel örneğini gösteren kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kadınların talepleri doğrultusunda açılan ve profesyonel eğitimciler tarafından verilen; Ahşap Boyama, Dantel Anglez, Örgü, Kadın Üst Giysileri Dikimi, Aşcılık, Pastacılık, Ev Tekstili ve Yağlı Boya Resim Kurslarını da ziyaret eden Fatma Çolakbayrakdar, el emeği göz nuru ürünleri beğeniyle inceledi. Kursiyerlere ‘Ellerinize emeklerinize sağlık’ diyen Fatma Çolakbayrakdar, “Büyük emek verip, çok başarılı eserler ortaya çıkaran hanımlarımız; kurslar sayesinde hem üretiyorlar hem de öğrendikleriyle ev ekonomisine katkı sağlıyorlar. Kurslar sayesinde hanım kardeşlerimiz, sanatsal yeteneklerini gün yüzüne çıkarıyor. Göz nuru eserlerin ve geçmişten günümüze kadar nakışla işlenmiş eşyaların gün yüzüne çıkartılmasından son derece mutlu olduk. Her biri ayrı bir alın teri ve emek olan ürünler, bu tür kursların ne denli faydalı olduğunu gözler önüne seriyor” ifadelerine yer verdi.

Yenişehir Mahallesi’nde iç tefrişat çalışmalarının devam ettiği Kocasinan Akademi tesisini ziyaret eden Fatma Çolakbayrakdar, tesis de açılacak olan kurslar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kocasinan Akademi’nin yeni tesisinde eğitimden spora, kültürden sanata hazırladığı kursların hayırlı olması temennisinde bulunan Fatma Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızı; spor, sanat, kültür ve sosyal gibi hayatın her alanında hizmetlerden faydalanmak üzere Kocasinan Akademi’ye davet ediyorum” dedi.

Fatma Çolakbayrakdar, son olarak Erciyesevler Kocasinan Akademi Tesisini ziyaret etti. Seramik, Çini, Örgü ve Amigurumi, Kağıt Rölyef, Tezhip, Kadın Elbise Dikimi, Yağlı Boya, Ev Tekstili, Elde Hesap İşi ve Dekoratif Ahşap Süsleme Kurslarında kursiyerlerle bir araya gelen Fatma Çolakbayrakdar, her biri emek gerektiren ürünler için kursiyerleri tebrik etti. Ürün çeşitliliğinden memnuniyet duyan Fatma Çolakbayrakdar, “Kurslar sayesinde kadınlar, el işi becerilerini geliştirmek ve ev ekonomisine katkıda bulunmanın yanı sıra sosyal hayata aktif olarak katılmanın mutluluğunu yaşıyor. Hanımlarımız azimleri ve yorulmak bilmeyen elleri ile üretmeye, bilgi ve becerilerini artırmaya, ev ekonomilerine katkıda bulunmaya devam ediyorlar. Ayrıca hanımlarımızın verilen eğitimlerden son derece memnun olduklarını gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Fatma Çolakbayrakdar’ın ziyaretinden dolayı son derece memnuniyet duyan kursiyerler ise kursların kendilerine terapi etkisi yaptığını belirterek, “Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Açmış olduğu kurslar sayesinde, bizler hem sosyal hayata katılarak yeni arkadaşlıklar ediniyor, hem de ürettiğimiz ürünlerle aile bütçesine ve Kayseri ekonomisine katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de evin duvarını delen hırsızlar 15 bin TL'yi çalıp kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Kayseri'de evin duvarını delen hırsızlar 15 bin TL'yi ...
Başkan Çolakbayrakdar, “Yerli ve milli üretimle ekonomiye büyük katkı sağlıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, “Yerli ve milli üretimle ...
Evinde ölü bulunan engelli kadının cinayete kurban gittiği şüphesi
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunan engelli kadının cinayete kurban ...
Kayseri polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe: 50 gözaltı Polis kamerasına yansıyan operasyonda kapıları koçbaşı ile kırılan evler didik didik arandı
YEREL HABERLER Kayseri polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe: 50 ...
Başkan Büyükkılıç'a komşu şehir ziyaretleri
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'a komşu şehir ziyaretleri
İyotun fazlası da damlası da bilinçsiz kullanım ile zarar verebilir
YEREL HABERLER İyotun fazlası da damlası da bilinçsiz kullanım ile ...
Jimnastik sporcularından Kabakcı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Jimnastik sporcularından Kabakcı’ya ziyaret
Ali Şansalan 11. kez Kayserispor'un maçını yönetecek
YEREL HABERLER Ali Şansalan 11. kez Kayserispor'un maçını yönetecek
Kayserispor’un 7 haftalık maç programı belli oldu
YEREL HABERLER Kayserispor’un 7 haftalık maç programı belli oldu
Kayseri'de 350 polisle uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de 350 polisle uyuşturucu operasyonu: 50 ...
Kayseri'de 300 polisle 20 adrese şafak operasyonu: 50 gözaltı Özel harekatında katıldığı drone destekli operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 300 polisle 20 adrese şafak operasyonu: 50 ...
Kayseri´de 350 polisle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon; 50 kişi gözaltında (1)
YEREL HABERLER Kayseri´de 350 polisle uyuşturucu satıcılarına ...
Özhaseki´den Kılıçdaroğlu´nun `elektrik´ açıklamasına eleştiri
YEREL HABERLER Özhaseki´den Kılıçdaroğlu´nun `elektrik´ açıklamasına ...
Evden cephane çıktı
YEREL HABERLER Evden cephane çıktı
PKK/YPG üyesi yakalandı
YEREL HABERLER PKK/YPG üyesi yakalandı
Kayseri'de FETÖ hükümlüsü ihraç memur yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de FETÖ hükümlüsü ihraç memur yakalandı
Kayseri'de doğalgaz yatırımları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de doğalgaz yatırımları masaya yatırıldı
Kayserispor'un kupa maçı 30 Aralık’ta
YEREL HABERLER Kayserispor'un kupa maçı 30 Aralık’ta
Galericiler Sitesinin Uygulama Projesi tamamlandı
YEREL HABERLER Galericiler Sitesinin Uygulama Projesi tamamlandı
Büyükkılıç: "İnsan odaklı hizmet anlayışı ile çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Büyükkılıç: "İnsan odaklı hizmet anlayışı ile ...
Melikgazi’de bir okulun daha temeli atılıyor
YEREL HABERLER Melikgazi’de bir okulun daha temeli atılıyor
Kadınlar Ligi fikstürü çekildi Kayserispor Kadın Futbol Takımı B Grubunda yer aldı
YEREL HABERLER Kadınlar Ligi fikstürü çekildi Kayserispor Kadın ...
Başkan Büyükkılıç’tan ‘Sağlık Yatırımları’ toplantısı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan ‘Sağlık Yatırımları’ toplantısı
Öğrencilerden Başkan Yalçın’a kütüphane için teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Öğrencilerden Başkan Yalçın’a kütüphane için teşekkür ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.