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Eylem Çakmaz: “İnsan hakları reddedilmez ve vazgeçilmezdir”

İHA

Eylem Çakmaz: “İnsan hakları reddedilmez ve vazgeçilmezdir”

Kayseri Valiliği tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Erciyes Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Eylem Çakmaz, “İnsan hakları reddedilmez ve vazgeçilmezdir” dedi.
Kayseri İl Kültür Müdürlüğü 1. Alaeddin Keykubad Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa Kayseri Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, Sivil Toplum Kuruluşu başkanları ve üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İnsan haklarının bütün insanları kapsadığı için evrensellik niteliğinin ön plana çıktığını söyleyen Erciyes Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Eylem Çakmaz, “Herkesin 73. yılınız kutladığımız Dünya İnsan Hakları Günü’nü tebrik ediyorum. İnsan haklarının hepimizin bildiği gibi bir tanımı var. Bütün insanların sırf insan olmasından dolayı sahip oldukları haklardır. Diğer anlatımda insan hakları etnik köken, cinsiyet, dinsel inanç, siyasi görüş ve renk ayırt etmeksizin herkesin sahip olduğu haklar kümesidir. İnsan hakları, insanın değerini ve onurunu korumaya amaçlayan haklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün insanları kapsadığı için evrensellik niteliği öne çıkmaktadır. Diğer bütün haklardan ve doğrudan insan haklarını konu almayan hukuk normlarından da üstün niteliktedir. Dolayısı ile insan haklarının bir diğer önemli özelliği bu hakların herkese karşı özellikle de devlete karşı ileri sürülebilir olmasıdır” ifadelerini kullandı. Bütün insanların haklar kapsamında birbirlerine saygı göstermesi gerektiğinin altını çizen Çakmaz, sözlerine şu şekilde devam etti;
“İnsan hakları reddedilmez ve vazgeçilmezdir. Çünkü bu haklar insanın kişiliğine sıkı sıkıya bağlı olduğu haklardır. Medeni hukukta ve özel hukukta bazı haklar bazı kişilere devredilebilir ama insan hakları böyle bir yapıda değildir. Bu haklar hem dokunulamaz hem de saygı gösterilmesi gereken hükümlülüklerdir. İnsan hakları kişilere ödev yükler bu ödevlerden bir tanesi de saygı gösterme yükümlülüğüdür. Herkes birbirine haklar kapsamında saygı göstermek zorundadır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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