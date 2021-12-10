Evde ölü bulunan kadının kızı cinayet şüphesiyle gözaltında

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Talas ilçesindeki evinde ölü bulunan Fatma Sarıgül'ün (81), hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak birlikte yaşadığı kızı Ö.S., cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Olay, dün Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi Efekent Siteleri'nde meydana geldi. Birlikte yaşadığı annesi Fatma Sarıgül´ü hareketsiz halde bulduğunu iddia eden kızı Ö.S., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Sağlık ekiplerinin olayı şüpheli bulmasının ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Durumundan şüphelenilen Sarıgül´ün kızı Ö.S., de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sorgusu süren Ö.S.´nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-12-10 16:28:02



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