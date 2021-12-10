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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırka-i Şerif Cami dualarla ibadete açıldı

İHA

Hırka-i Şerif Cami dualarla ibadete açıldı

Melikgazi Belediyesi, TOKİ Demokrasi Mahallesi’nde hayırseverler işbirliği ile yapımı tamamlanan Kur’an Kursu ve Şadırvan’ı ile bir kompleks olan “Hırkai Şerif Camii”nin açılışını yaptı. Başkan Palancıoğlu programda Demokrasi Mahallesi’ne bir sağlık ocağı birde gençler için kütüphane yapacağının müjdesini de verdi.

Açılış programına AK Parti Genel Başkan YardımcısıYerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri İl Müftü Yardımcısı Dr. Dursun Sarı ve davetliler katıldı. Hırkai Şerif Camisinin açılışının birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Demokrasi Mahallesi’ne ve Kayseri’mize Hırkai Şerif Camisi hayırlı olsun. Rabbim içini doldurmayı da nasip etsin. Bizim Talas’tan beri yaptığımız cami sayısı 20’yi geçti. Belediyemiz tarafından kubbesini ve çevre düzenlemesini yaptığımız camimizin yapımı birçok hayırseverimizin desteği ile tamamlandı. Güzel bir hizmet el birliği ile ortaya çıktı. Demokrasi Mahallesi’nde elimizden geldiğince hizmet ediyoruz. Buraya bir sağlık ocağı ve bir de kütüphane yapacağız. Buraya birde en güzel sosyal tesislerden bir tanesini yapıyoruz. Alparslan Türkeş Sosyal Tesisi. Hem emekliler için hem kadınlar hem de gençlerimiz için oldukça güzel bir tesis oldu. Okul anlamında Melikgazi’mize 14 tane okul kazandırdık. Tüm belediyelerimiz olarak Kayseri modelini bizde uygulamaya devam ediyoruz. Rabbim güç kuvvet versin. Birlik ve beraberlik içinde şehrimize hizmet etmeyi nasip etsin.” dedi.

Kayseri İl Müftü Yardımcısı Dr. Dursun Sarı, “Camiler bizim en mukaddes alanlarımız. Sadakai cariyelerdir. Bu caminin yapımında emeği geçen Melikgazi Belediye Başkanımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ederim.” dedi.

Caminin hayırlı olmasını dileyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise, “Belediye başkanlarımız sağolsun vatandaşın ne eksiği varsa o yönde hizmet ediyorlar. Emeği geçen belediye başkanlarımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğin olduğu yerde güzellik vardır. Bu güzel camimizin hayırlı olmasını dilerim. Emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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