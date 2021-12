Talaslı çiftçilerden Başkan Yalçın’a övgü; “Talas kırsalı çok şanslı”

Talas ilçesindeki çiftçiler, kendilerine sağlanan tohum desteğinden tarım makinalarına, mahallelerinde yapılan yol çalışmalarından sosyal tesislere kadar birçok hizmet ve yatırımdan dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür plaketi takdim etti.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda Talas’ın çiftçilerini kabul eden Başkan Yalçın, her zaman ifade ettiği “Kırsala sahip çıkmayan şehri yönetemez.” sözüyle konuşmasına başladı.

“Herkes şehre gelse gıda üretimi nasıl sağlanacak?” diyen Başkan Yalçın, “Gıdaya önem verilmesi gerektiğini pandemi döneminde Cenabı Allah bizlere bir kez daha hatırlattı. Emeklerinize teşekkür ederim.” diye konuştu.

Talas Belediyesi olarak kırsala sağlanan katkılardan bazılarını anlatan Başkan Yalçın, “Biz bu sene toprak numune alma araçları aldık. Fasulyede Türkiye çapında bir il olma noktasında ilerliyoruz. Bu yıl 5 tane yangın söndürme tankeri almıştık. Hedefimiz bütün köylerimize bunu yaygınlaştırmak. Her köyümüze kamera taktırmaya başladık. Şimdiye kadar 8 kırsal mahallemizde bulunuyor. Amacımız bütün kırsala kamera takmak. Böylelikle hem kış çalışmalarımızda yolları yakından kontrol ediyoruz hem de olabilecek hırsızlık olaylarında güvenlik güçlerimize kolaylık sağlıyoruz.” dedi.



“KÜÇÜK DOKUNUŞLARLA BUNLARI YAPTIK”

Başkan Yalçın, küçük dokunuşlarla büyük işler yaptıklarını anımsatarak, “Kırsalımıza hakikaten önem verdik. Koyun yıkama banyoluğundan başlayarak, koyun kırkım makinesi, taş toplama makinesi, anıza direkt ekim makinesi, kompost hazırlama makinesi, tohum eleme makinesi, üzüm sıkma makinesi gibi aletleri çiftçimizin hizmetine sunduk. Bu yıl 2 bin 175 koyun yıkandı. 1050 koyun kırkımı yapıldı. Nohut, fasulye, Macar fiği, gacer buğdayı tohum desteğinde bulunuldu. 5 üreticinin 230 dekar arazisine anıza direkt ekim makinası ile ekim yapıldı. Bunu hep beraber sürdürebilirsek hem ülke hem de kendi ekonomimize büyük katkı sağlarız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, bunların yanı sıra Çiftçi Eğitim Projesi, Talas Süt Evi Projesi ve Tarım Anneleri Evleniyor Projesi gibi projelerle yeni hizmet ve yatırımları Talas kırsalına ulaştıracaklarını sözlerine ekledi.



“ALDIĞIMIZ DESTEKLERİN SAYISINI UNUTTUK”

Koçcağız Muhtarı Mehmet Kütük ise üreticiler adına yaptığı konuşmada, “Çiftçi arkadaşlarımızla kırsala yapmış olduğunuz hizmetlerin çok farkındayız. Talas kırsalı, sizin gibi bir belediye başkanına sahip olduğu için çok şanslı. Biz de bu anlamda çiftçilerimizle beraber sizi ziyaret edelim dedik. Alet ekipmandan tohum desteğine kadar yaptıklarınız için teşekkür ederiz. O kadar destek alıyoruzki artık sayısını unuttuk. Her zaman yanımızda oldunuz. Allah razı olsun.” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda çiftçiler Talas Belediyesi tohum desteği ile ürettikleri ürünlerin yanı sıra yöresel ürünlerden hazırladıkları çeşitli hediyeleri Başkan Yalçın’a takdim etti. Çiftçiler ayrıca Başkan Yalçın’a teşekkür ifadelerinin yer aldığı bir de plaket verdi.

