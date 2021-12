Yıldırım düşmesi sonucu hasar gören Yeşilyurt Cami yeniden yapıldı

Geçtiğimiz yıl yıldırım düşmesi sonucu kullanılamaz hale gelen Yeşilyurt Cami, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi Belediyesi ve hayırseverlerin de desteğiyle yenilerek yeniden ibadete açıldı.



Açılış törenine, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, önceki dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Develi Kaymakamı Sinan Aslan, Hizmetİş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, siyasi parti başkanları, muhtarlar ve davetliler katıldı.



Törende bir konuşma yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Memduh Başkanımızla aldığımız yeniden yapma kararında bizleri yalnız bırakmayarak destek olan hayırseverlerimize de özellikle teşekkür ediyorum. Cuma’nın feyz ve bereketiyle yaptığımız bu açılışta bizleri yalnız bırakmayan belediyeciliğin duayeni AK Parti Genel Başkan Yardımcımı kıymetli Mehmet Özhaseki’ye davetimize icabet edip, programımıza teşriflerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizler Develi Belediyesi olarak aynı ruh ve heyecanla hemşerilerimizin ihtiyacı olan hizmetleri gecegündüz demeden ulaştırma gayretine devam ediyoruz. Bizlere bu hususta her daim destek olan Haseki Başkanımıza, İl Başkanımız Şaban Çopuroğlu’na ve Memduh Başkanımıza şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Yapılan camimizin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, “Olan da hayır var derler. Geçtiğimiz yıl elim bir hadisede kullanılamaz hale gelen camimiz bugün daha güzel ve fonksiyonel olarak yeniden yapılarak ibadete açılmıştır. AK Parti olarak bizlerin en büyük farkı yapılacak olan hizmetleri en seri ve en güzel şekilde insanımıza ulaştırmaktır. Bugün de buna şahitlik ediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizlere her daim bağrını açan, dost sıcaklığını hissettiren Cabbar Başkanıma başarılarının devamını diliyor, Develimiz için her daim yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. İnşallah el ele yürek yüreğe Develimizi gerek merkez gerekse kırsal mahallelerinde yapılan hizmetlerle daha da geliştirmeye güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.



Konuşmaların ardından caminin açılışı gerçekleştirildi.

