Haftanın hakemleri açıklandı

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Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 7. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Amatör Küme’de 7. hafta müsabakaları bugün saat 14.00’de oynanacak olan 2 karşılaşma ile başlayacak. Bugün başlayacak olan heyecan yarın 8 maç ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 7. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

Bugün

Esentepespor Kayseri Gençlerbirliği: Ahmet Çıtak

Sanayi Esnafspor OSB Atletikspor: Hüseyin Otyakmaz

Yarın

Kayserigücü FKErciyes Esen Makinaspor: Hüseyin Otyakmaz

Amarat GençliksporHacılar Erciyesspor: Ahmet Ulu

Kocasinan ÜlküsporTalas Anayurtspor: Erdem Sarıaslan

Başakpınar BelediyesporKayseri Şekerspor: Hüseyin Keğin

Erciyes Reşadiye GençliksporTomarza Belediyespor: Esat Sabuncu

Kayseri YolsporKocasinan Şimşekspor: Cemal Emre Gömeç

Kayseri YavuzsporBuğdaylıspor: Kemal Hattatioğlu

Özvatan GençliksporGültepespor: Ahmet Pakırcı

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