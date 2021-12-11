Haftanın hakemleri açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 7. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Süper Amatör Küme’de 7. hafta müsabakaları bugün saat 14.00’de oynanacak olan 2 karşılaşma ile başlayacak. Bugün başlayacak olan heyecan yarın 8 maç ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 7. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
Bugün
Esentepespor Kayseri Gençlerbirliği: Ahmet Çıtak
Sanayi Esnafspor OSB Atletikspor: Hüseyin Otyakmaz
Yarın
Kayserigücü FKErciyes Esen Makinaspor: Hüseyin Otyakmaz
Amarat GençliksporHacılar Erciyesspor: Ahmet Ulu
Kocasinan ÜlküsporTalas Anayurtspor: Erdem Sarıaslan
Başakpınar BelediyesporKayseri Şekerspor: Hüseyin Keğin
Erciyes Reşadiye GençliksporTomarza Belediyespor: Esat Sabuncu
Kayseri YolsporKocasinan Şimşekspor: Cemal Emre Gömeç
Kayseri YavuzsporBuğdaylıspor: Kemal Hattatioğlu
Özvatan GençliksporGültepespor: Ahmet Pakırcı
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.