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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

İHA

Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 16.haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün sabah yaptığı son antrenman ile tamamladı ve havayolu İle İstanbul’a gidecek. SarıKırmızılı takımda zorlu doksan dakika öncesi sakatlığı devam eden Bernard Mensah ve kırmızı kart cezalısı Dimitrios Kolovetsios ile Mario Gavranovic forma giyemeyecek. Geride kalan 15 hafta sonunda 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Kayserispor, toplam 19 puan topladı.
Yarın İstanbul’da Kayseri’de oynanacak olan Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor maçı saat 19.00’da başlayacak ve karşılaşma da Ali Şansalan düdük çalacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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