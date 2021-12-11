Evinde ölü bulunan engelli kadının kızı tutuklandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde evinde ölü bulunan yaşlı engelli kadının cinayete kurban gittiği şüphesi ile gözaltına alınan kızı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz perşembe günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesinde yaşayan ve engelli olduğu öğrenilen F.S.'nin (70) ikametine gelen yakınları, kadını hareketsiz yatarken bulunca durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından F.S.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.



Boynunun kırık olduğu tespit edildi

Yapılan otopside F.S.'nin boynunun kırık olduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında F.S. ile beraber yaşayan kızı Ö.S., cinayet şüphesi üzerine gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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