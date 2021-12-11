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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erciyes'te Dünya Süt Günü etkinliği yapıldı

İHA

Erciyes'te Dünya Süt Günü etkinliği yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’te AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı’nın düzenlediği 11 Aralık Uluslararası Dünya Dağ Günü Etkinliği’ne katıldı.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı’nın Erciyes A.Ş.’de düzenlediği etkinliğe, Başkan Büyükkılıç’ın eşi Necmiye Büyükkılıç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ile öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı programda konuşan Başkan Büyükkılıç, Erciyes, turizm ve Kayseri hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’te düzenlenen etkinlikte küçük misafirlere Erciyes, turizm, Kayseri gibi konularda eğlenceli bir sohbet ile bilgiler paylaşarak, şunları dile getirdi;
“Tabi Erciyes dağı da dağların en yakışıklısı dedik. Kayseri’mizin bereketi. İçtiğimiz sular Erciyes’ten geliyor. Adeta klima niteliğindeki bu tertemiz havamız Erciyes’ten geliyor. Yaylalarımız Erciyes’te. Koyunlarımız burada meralarımızı şenlendiriyor, burada yayılıyor. Cenabı Allah’ın bir lütfu. Bir bereketi yaşıyoruz. Onlar etsüt olarak tabi ki bizlere dönüyor, yün olarak dönüyor. Turizm turizm diyoruz. Yani şehrimize dışardan gelenler. En çok turizmi cezbeden, turizmi çeken Kayseri’deki değerimiz Erciyes Kayak Merkezi. O yüzden bütün bu güzellikleri bize bağışlayan Mevla’mıza, Allah’ımıza şükrederken, Erciyes’imiz de adeta sırtımız yaslayarak, ya ağa koltuğu ya dağ koltuğu demişler. Dağ koltuğu deyince Erciyes, ağa koltuğu deyince de Recep Tayyip Erdoğan.”
Başkan Büyükkılıç, Erciyes Dünya Dağ Günü’nde böylesine anlamlı bir proje ile Erciyes’in tanınmasına fırsat verdikleri için AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı’na ve öğretmenlere teşekkür etti. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin’in ise Başkan Büyükkılıç ve katılımcılara teşekkür ettiği programda Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı da Erciyes’teki güzel imkânlardan faydalanılması gerektiğini ifade ederek miniklere “hoş geldiniz” dedi. Programın ardından öğrencilere sucukekmek ikram edildi ve çeşitli hediyeler verildi. Etkinliğin sonunda öğrencilere gondol turu yaptırıldı, Erciyes Kayak Merkezi gezdirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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