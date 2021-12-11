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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan'ın Uğurevler konutlarında mutlu son

İHA

Kocasinan'ın Uğurevler konutlarında mutlu son

Kocasinan Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında hem eski binaların yıkımı hem de Uğurevler Mahallesi Anahtar Teslim Töreni, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile gerçekleştirildi. Evlerinin anahtarlarını alan ve sevinçlerinden duygusal anlar yaşayan vatandaşların dualar ettiği Başkan Çolakbayrakdar ise Kentsel Dönüşüm Projeleriyle birlikte hem yeni bir Kocasinan hem de Kayseri’ye yakışır bir ilçe inşa etmeye devam ettiklerini vurguladı.
Başkan Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde Uğurevler Mahallesi’nde düzenlenen programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İller Bankası Bölge Müdürü Sönmez Ata, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye meclis üyeleri, bölge sakinleri ve davetliler katıldı. Eski evlerde oturduklarını ve kentsel dönüşümün kendi evlerine gelmesini isteyen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onların hayır dualarını aldı. Programda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle Uğurevler Mahallesi’nde 3’ncü bloğu tamamladıklarını belirterek, “Öncelikle hak sahiplerimize ve burada yaşayacak olan ailelerimize hayırlı olmasını diliyor, sağlık sıhhat ve huzur içerisinde oturmalarını temenni ediyorum. Kocasinan bölgesinde kentsel dönüşüm gibi önceliğimiz var. Her bir bölgede yaptığımız dönüşüm çalışmalarıyla o bölgenin ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz. Uğurevler Mahallemizde de okul ve aile sağlık merkezinin yapılmasıydı. Öncelik sırasına ilk başta okulu koyduk ve geleceğimizin teminatı çocuklarımız için okulu yaptık. Aile sağlık merkezinin açılışını gerçekleştirdik ve okulu da önümüzdeki günlerde eğitim faaliyetine başlamış olacak. Bundan sonrada eski binaların yıkımı yaparken park yapımı, yol ve çevre düzenleme ile çağdaş binaların yapımını gerçekleştiriyoruz. Bu bölgenin yoğun olarak istediği parkı da bölgemize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, Kentsel dönüşüm sürecinin uzun soluklu bir süreç olduğuna dikkat çekerek, “Göreve geldiğimden itibaren 10 bölgede yaptığımız kentsel dönüşümle vatandaşlarımızın isteklerini birer birer yerine getiriyoruz. Tabiri caizse iğne oyası oyar gibi dönüşüm çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu bölgede 3/1 mülkiyet sorunu tamamladık. Bundan sonra yeni binaların inşa edileceği aşamaya geldik. İnşallah etap etap yenileceğiz. El birliğiyle daha yaşanabilir bir Uğurevler Mahallesi’ni inşa etmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’ye daha iyi bir şekilde hizmet edebilmenin gayreti içinde olduklarını belirterek, “Kayseri’yi iyi tanıyan, ihtiyaçlarını iyi bilen birisi olarak yapılan bu çalışmaların her birinde Sayın Bakanımızın destekleri ve katkıları var. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Bundan dolayı Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ ye şükranlarımı sunuyorum. Biz, şehrimizi ve vatandaşlarımızı seviyoruz. Bu şehre sevdalı ve bu milleti seven ekip ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyerek noktaladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise vatandaşların daha konforlu ve daha huzurlu bir ortamda hizmet alabilmeleri için gecegündüz demeden koşturduklarını ve tüm ilçelerde yatırımı hızla devam ettirdiklerini belirterek, “İnşallah bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle hak sahiplerinin huzur içerisinde oturmalarını diliyorum. Özellikle emeği geçen Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum” dedi.
‘Kişinin evi cennetidir’ diye konuşmasına başlayan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ‘Kişinin evi cennetidir’ diye buyurmuştur. İnşallah hak sahipleri bundan sonra evlerinde huzur içerisinde hayat sürmelerini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum. Çünkü kentsel dönüşüm işi hem meşakkatli hem çok zor bir iştir. Eski evin sahibinin razı etmesi ve evi alması ile arkasından bin bir türlü sıkıntıyla evi bitirip, gönül rızasıyla herkesi oraya taşıması bayağı zor bir süreçtir. Bundan dolayı cesaret isteyen bu işte öncelik ettiği ve gayret ettiği değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Herkes bu işe girmiyor. İnşallah Kocasinan’da hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm devam eder ve Argıncık gibi bölgeler yenilenir. Bu vesileyle hak sahiplerinin güle güle oturmalarını diliyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından dualar edilerek, anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.
Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra Uğurevler ’de kentsel dönüşümün 4’ncü bloğu başlaması için eski binanın yıkım çalışmalarını başlattı. Burada bir açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, “Buradaki yıkım işlemi, güzel ve hayırlı işlere başlangıçtır. Gecekondunun yıkılmasıyla modern binanın inşası başlayacak. Vatandaşın hizmet alacağı sosyal donatıları öncelikle yerine getiriyoruz. Bundan sonra gerek yollar gerek konutlarıyla değişim dönüşüm hızla devam edecek. Kentsel dönüşümü sosyal bir dönüşüm şeklinde yaptığımız için öncelikle sosyal donatıları hayata geçiriyoruz. Parklarıyla ve daha fazla yaşam alanlarının öncelediğimiz bir Uğurevler inşa edeceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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