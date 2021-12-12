Bellona Kayseri deplasmanda kazandı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligin 8. haftasında deplasmanda Elazığ İl Özel İdarespor’u 9275 mağlup etti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol bu sezon ilk galibiyetini aldı. Sarı kırmızılılar Elazığ’da oynadığı maçta Elazığ İl Özel İdarespor’u 17 sayı farkla mağlup ederek maç sonu büyük sevinç yaşadı.
Salon: Elazığ Spor Salonu
Hakemler: Murat Ciner xx, Kerem Yılmaz xx, Münevver Özemre xx
Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır x, Şuğranur Hatice Sönmez x (7), Kolby Morgan xx (16), Esma Çelen Türk x (6), Lindsey Pulliam xx (17), Nisa Yalçın x (2), Gülger Tokatlı x (2), Nur Nihan Dabakoğlu x (5), Melike Yalçınkaya xxx (20)
Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu xx (9), Sevgi Tonguç xx (5), Brooque Willams xxx (16), Farhiya Abdi xx (14), Egle Sventoraite xxx (30), Gizen Tüzün xx (4), Helin Boybeyi x (1), Destiny Slocum xx (11), Ece Su Dinçer x
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.