Develi Belediyespor seriye bağladı

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Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig'de mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Haliliye Belediyespor’u 30 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig B Grubu ekiplerinden Develi Belediyespor, adım adım hedefine ilerliyor. Mavi beyazlı ekip Şanlıurfa’da oynadığı maçta Haliliye Belediyespor’a set vermeden salondan 30’lık galibiyetle ayrılarak üst üste sekizinci galibiyetini aldı.

Salon: Şanlıurfa Spor Salonu

Hakemler: Bektaş Kalender xx, Arzu Bağış xx

Haliliye Belediyespor: Tunahan Yıldız x, Yiğit Korkut x, Mert Mete Üstoğlu x, Tarık Aslan x, Aziz Demir x, Tarık Öztekin x, Hakan Kemerli x, Ömer İren x, Görkem Can Gündüz x, Enes Tuncer x, Okan Savaş x, Alparslan Koç x, Yusuf Yıldırım x

Develi Belediyespor: Hasan Balcıoğlu xxx, Tarık Hepsen xxx, Anıl Tokat xxx, Selim Sultan Arıman xxx, Fatih Ürün xxx, Bünyamin Aslan xxx, Alexandr Kovalev xxx, Fernando Pires xxx, Yusuf Erdem xxx, Berkan Eryüz xxx, Mertcan Akın xxx, Çağatay Durmuş xxx

Setler:

1.Set:1625 (Develi Belediyepor)

2.Set:1625 (Develi Belediyepor)

3.Set:1825 (Develi Belediyepor)

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