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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi’den Kasım ayı ‘hizmet bilançosu’

İHA

Melikgazi’den Kasım ayı ‘hizmet bilançosu’

İlçeyi cazibe merkezi haline getirebilmek için dev adımlar atan Melikgazi Belediyesi, altyapı, üst yapı ve hayata geçirdiği projelerle ilçeye hizmet etmeye devam ediyor.
Yine hayata geçirdiği hizmetler ile dolu dolu bir Kasım ayı geçiren Melikgazi Belediyesi, cami açılışından, okul temel atmasına, yol açılışından kentsel dönüşüm projesi anahtar teslimine kadar birçok hizmeti Melikgazi’ye kazandırdı.
Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalar yapan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi'mizin her köşesinin ihtiyaçlarını bir bir gideriyoruz. İlçemizde de hızlı yapılaşmayla paralel bir şekilde altyapı ve üstyapı çalışmalarımız artarak devam ediyor. Belediyecilik hizmetlerini ilçenin her köşesine yaymaya devam edeceğiz. Bu ayda Melikgazi’mizde hayırseverler işbirliği ile Battalgazi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan FatmaKemal Şallıoğlu Camisi ile Ahsen İfakat İlgen Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılışını yaptık. Burası bu mahallede büyük bir eksiği giderecek. Okul projelerimize de devam ederek Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde hayırsever iş birliği ile yapımına başlayacağımız 20 derslikli Keriman FırıncıoğluErkan İlkokulu’nun temelini attık. 20 derslikli bu güzel okulumuz bölgenin ihtiyacını karşılayacak. Şuana kadar tam 14 okulu yaptık. Yol medeniyettir anlayışıyla ilçemize yeni konforlu ve güvenli yollar yapıyoruz. Mensucat Caddesinde Kanarya ve Akhan Sokaklarında toplam 1.5 kilometre yolu yenileyerek asfalt çalışması yaptık. Bu kapsamda Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nin yan tarafında 20 metre genişliğinde, 5 kilometre uzunluğundaki Şevket Bahçecioğlu Caddesi ismini verdiğimiz yeni bağlantı yolunu hizmete açtık. Kentsel dönüşümde önce olmaya devam ediyoruz. Belediyemizin en büyük projelerinden birisi olan Kâzım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamladığımız 2 blok 92 daire içerisindeki 48 dairenin kura çekimi ve anahtar teslimini yaptık. Huzurla sağlıkla otursunlar. 14 bina, 22 işyeri, 2 hastane, 2 camilik alanı kapsayan bölgede çevre düzenlemesi yaptık. Böylece hem ücretsiz otoparklanmayı sağlayarak vatandaşlarımızın bu bölgelerde rahat bir park yapmasını sağlayacak hem de şehir içi trafiğin düzenli ve daha görsel hale gelmesini sağlayacağız. Bu kapsamda bulunan Ağırnas Mahallesi’ni de daha güzel hale getirmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. 14 kilometrelik alanda doğal yapıya uygun Arnavut kaldırımı çalışması yaptık. Ayrıca Kazancılar Çarşı’sını yenileme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geleceğe Nefes Ol kampanyası kapsamında ağaç dikerek Küçükbürüngüz ve Turan Mahallesi yolunda 1111 adet çınarı toprakla buluşturduk. Osmanlı Mahallesinde yer alan 1 kilometre uzunluğundaki Reisoğlu Caddesinde öncelikle yolun alt yapısı yenilendi. Kaldırım çalışması tamamlandı. Son olarak ise asfaltlama çalışması yapıldı. Melikgazi ilçe sınırları içinde yoğun yaya geçişisin olduğu ana caddelere hız kesiciler yaparak ulaşımı güvenli hale getirdik. Temizlik kapsamında ilçe sınırları içerisinde bulunan mahallelerde çok yönlü bir sonbahar temizlik çalışması yaptık. 1621 Kasım'da Ankara Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festivali’ne katıldık. 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel olarak hazırladığı konserde öğretmenlere sanat ve türkü dolu bir gece yaşatıldı. Yani birbirinden güzel hizmetleri ilçemize kazandırdık. Hayırlı olsun” dedi.

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