Aracında kurşun yağmuruna tutulan adamın katil zanlısı 7 yıl sonra yakalandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2014 yılında aracında kurşunlanarak öldürülen şahsın katil zanlısı Aydın'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Bahar Caddesi’nde 2014 yılında Mustafa Esen, otomobili ile seyir halindeyken kurşunlanarak hayatını kaybetti. Kiralık oto ile saldırıyı gerçekleştiren zanlı olayın ardından kayıplara karıştı. Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, aradan geçen 7 yılın ardından Esen'in katil zanlısının M.G. olduğunu belirledi. M.G., Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

2014 yılında işlenen cinayet anı güvenlik kameralarınca da kaydedilirken, görüntülerde şahsın seyir halindeki aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.

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