Büyükşehir’den konut arsası ihalesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi’nde bulunan 6 adet konut alanı arsası “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satışa çıkarıldı.

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan, Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'nde bulunan 6 adet konut alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesi gereğince yapılan "Kapalı Teklif Usulü" ihale ile ayrı ayrı satılacak.

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait yatırıma uygun, Erkilet Mahallesi'ndeki her biri için 4 milyon 980 bin TL muhammen bedeli olan altı ayrı konut alanı arsası için 21 Aralık 2021 Salı günü saat 14.00’te yapılacak ihale Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İhaleye girmek isteyenler geçici teminatları yatırarak ihaleye katılabilecekler. İhaleyle ilgili daha detaylı bilgi Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden edinilebilecek.

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