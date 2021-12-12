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Eşi tarafından öldürülen Hörmet ile kızı defnedildi

DHA

Eşi tarafından öldürülen Hörmet ile kızı defnedildi


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de eşi Kaya Doğan tarafından öldürülen Hörmet Doğan (20) ile 1,5 yaşındaki kızı Yasemin Nur Susoyak, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi, Osmangazi Mahallesi, Yunus Emre Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Hörmet Doğan, kızı Yasemin Nur Susoyak'ı eski eşine göstermek için hazırladı. Bu sırada ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan, kıskançlık krizine girdi. Kaya Doğan, eşi ile üvey kızını mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. Aynı bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan, evden çıkıp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, anne ile kızının öldüğü belirledi. Yaralı Kaya Doğan ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otopsi için hastaneye kaldırılan anne ile kızının cenazesi, yakınları tarafından alınarak Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından anne ile kızının cenazesi, Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şüpheli Kaya Doğan'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-12-12 13:25:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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