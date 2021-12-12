Kayseri´de 7,5 yıl önce işlenen cinayetin faili Aydın´da yakalandı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ´de 7,5 yıl önce otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Mustafa Esen´in (40) katil zanlısı Mustafa G., Aydın´da yakalandı.

Olay, 16 Nisan 2014´te Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Emrah Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Esen, 38 PS 500 plakalı otomobiliyle seyrederken, Mustafa G.´nin tabancalı saldırısına uğradı. Başına iki kurşun isabet eden Esen, kaldırıldığı hayatını kaybetti, şüpheli Mustafa G., kaçtı. 7,5 yıl sonra Mustafa G.´nin Aydın´ın Didim ilçesinde saklandığı belirlendi. Düzenlenen baskında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. .

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-12-12 13:48:28



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