Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 gözaltı (2)

Türk bayrağı ikinci defa koparılınca dayağı yedi

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3'Ü TUTUKLANDI

Kayseri'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Ali Yazar'ı (55) öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin T., Kadir E. ve M.C. (16) tutuklanırken, Ayhan D.'ye ise ev hapsi hükmü uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-12-12 23:51:27



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