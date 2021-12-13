Kayserispor U16 takımı 3 attı, 3 aldı

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Yukatel Kayserispor U16 takımı evinde Atakaş Hatayspor’u 3 golle geçti.

Elit U16 Ligi 6.Grupta mücadele eden Yukatel Kayserispor Erkilet Stadı'nda Atakaş Hatayspor’u her iki yarıda attığı goller ile 30 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.



Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu

Hakemler: Selahattin Ak xx, Sema Çetin xx, Esra Yılmaz xx

Yukatel Kayserispor U16: Yahya Berat Alemdar xxx, Ahmet Öztürk xx, Korkmazcan Dernek xx, Mustafa Tarık Obut xxx, Batuhan Özgan xx, Resul Ekrem Sakarya xx, (Berat İşkol x dk.75), Arda Hasan Öğretir xx, (Bekir Kaan Bakır x dk.75), Mahmutcan Polat xx, (Emin Burak Dursun x dk.41), Necip Özer xx, Mert Ali Alıcı xx, (Ahmet Orkun Temir x dk.67), Arda Kaya xx, (Fuat Batır x dk.67)

Atakaş Hatayspor U16: Demir Haleplioğlu x, Enes Gökçen x, Ali Baran Demirbaş x, Mikdat Çil x, Mert Baklacı x, Berkay Güverçinci x, Çınar Demir x, Ali Yıldız x, Cemil Berk Aksu x, Ali Yılmaz x, Cem Ekşi x

Goller: Arda Kaya dk.11, Mert Ali Alıcı dk.33, Arda Hasan Öğretir dk.71 (Yukatel Kayserispor U16)

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