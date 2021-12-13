Kayseri Süper Amatör Küme Sanayi Esnafspor-OSB Atletikspor: 1-3

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda mücadele eden OSB Atletikspor ligin 7.haftasını kayıpsız geçti.
A Grubunda zirve mücadelesi veren OSB Atletikspor rakibi Sanayi Esnafspor’u 10 geriye düşmesine rağmen 31 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. OSB Atletikspor aldığı bu galibiyetle puanını 14 yaparak 2.sırada yer aldı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu
Hakemler: Hüseyin Otyakmaz *** Tolga Selvi *** Gökhan Bahçıvan ***
Sanayi Esnafspor: Ömer Aktosun x, Kaan Aşık xx, Yusuf Aktaş x, Enes Güler x, Selçuk Varlı x, (Ümit Can Özbek x dk.50), Ahmet Tidim x, (Adem Erül x dk.50), Fatih Çetin x, (Ahmet Çetinkaya x dk.82), Furkan Karakaya x, (Aziz Duman x dk.46), Samed Erül x, Hüseyin Çakır x, Gökhan Yeşilbaş x
OSB Atletikspor: Ersin İptaş xx, Yiğit Başaran xx, (Orhan Şahin x dk.70), Abdülsamet Şimşek xxx, (Abdullah Yıldız x dk.85), Yusuf Aydoğdu xxx, (Anıl Çalış x dk.88) Muhammet Yasin Bilir xx, (Emre Karakaya xx dk.46), Emre Tunahan Gürbüz xxx, Emre Ulu *** Yusuf Kahramanoğlu xxx, Doğu Kaan Kılıç xxx, Furkan Batar xxx, Yusuf Aydoslu xx, (Ömer Yıldız xx dk.46)
Goller: Furkan Karakaya dk.22 (Sanayi Esnafspor), Yusuf Aydoslu dk.38, Ömer Yıldız dk.55, Yusuf Aydoğdu dk.83 (OSB Atletikspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.