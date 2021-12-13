Bölgesel Bal Ligi: Develispor: 5 - Gazi Spor: 0

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Bölgesel Bal Ligi'nde Develispor kendi sahasında ağırladığı A.V Gazi Spor'u 50 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Develispor 4. dakikada Selim Basev'in attığı golle 10 öne geçti, Golden sonra baskıya devam eden Develispor 20. dakikada Oğuz Hösük, 27. dakikada Selim Başev kendisinin 2. takımının 3. golünü atarak takımını 30 öne geçirdi, İlk yarı bu skorla bitti.

2. yarıya da baskılı başlayan Develispor 70. dakikada Osman Öksüz ve 81. dakikada Sadık Yücel'in attığı golle maçı 50 kazandı.

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