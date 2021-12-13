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Kalp hastalarının hayatını kolaylaştıracak tedavi: “Kardiyak Rehabilitasyon” Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak: “Kardiyak Rehabilitasyon ile hastaların farkındalıkları artıyor”

İHA

Kalp hastalarının hayatını kolaylaştıracak tedavi: “Kardiyak Rehabilitasyon” Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak: “Kardiyak Rehabilitasyon ile hastaların farkındalıkları artıyor”

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak, kalp hastaları için uygulanan Kardiyak Rehabilitasyon tedavisi hakkında verdiği bilgilerde, "Kardiyak Rehabilitasyon yöntemi ile hastaların kendi hastalıkları ile ilgili farkındalıkları artıyor” dedi.
Tedavinin amacının kalp hastalıklarına bağlı olan sağlık problemlerini ve ölümleri en aza indirmek olduğunu söyleyen Ahmet Karabacak, “Kalp damar hastalıkları tüm dünyada en sık görülen ölüm sebebidir. En sık rastlanan hastalıkların başında gelen kalp hastalıkları, gerek medikal gerek cerrahi tedavi sonrasında da kardiyak rehabilitasyonun uygulanması gerekir. Kardiyak Rehabilitasyon, kalp hastalarının fiziksel, ruhsal, sosyal ve mesleki açıdan en iyi düzeye ulaşabilmesi için yapılan çok yönlü girişimlerdir. Amacı, kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm, hastaneye yatış ve iş gücü kaybını azaltmak, kalp hastalarının yaşam kalitesini arttırmak ve sosyal ihtiyaçlarını tek başına karşılayabilmelerini sağlamak, günlük faaliyetlerinde ağrı ve sıkıntılarını en aza indirmektir” dedi.

“Kardiyak Rehabilitasyonun 5 farklı bileşeni var”
Kardiyak Rehabilitasyonun, kalp krizi geçiren, anjiyo sonrası stent takılan veya baypas ameliyatı olan hastalara yapıldığını ayrıca kalp kapak ameliyatı, kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyonu olan hastalar için de önerildiğini belirten Dr. Karabacak, “Kardiyak Rehabilitasyonun 5 bileşeni vardır ve bunlar sırasıyla hasta eğitimi, kalp hastalığı için risk faktörü olan durumların düzeltilmesi, diyet, psikoterapi ve egzersiz eğitimidir” dedi.
Karabacak, tedavinin sonunda hastaların sosyal ihtiyaçlarını kendi başlarına giderebilecek duruma geldiklerini söyleyerek, “Bu hizmet hastaya sunulurken, konu ile ilgili bizim multidisipliner dediğimiz farklı branştaki uzmanların takım halinde çalışması gerekir. Öncelikle kalp hastalığı sebebiyle göğüs ağrısı ve çabuk yorulma gibi şikayetleri olan hastalara birtakım testler yapılarak, hastaların başlangıç egzersiz kapasitesi belirlenir. Daha sonra hastaların varsa kullandıkları kalp koruyucu ilaçları gözden geçirilir. Fazla kiloları olan hastalara, diyetisyen tarafından zayıflamaya yönelik girişimler anlatılır. Kalp hastalığı sebebiyle olumsuz etkilenen ruh sağlığına yönelik psikoterapi hizmeti sunulur. Nihayetinde ise hastaya egzersiz eğitimi verilir. Egzersiz eğitiminin amacı hastanın egzersiz kapasitesini arttırmak, daha fazla işi yorulmadan yapabilmesini sağlamaktır. 612 haftalık egzersiz temelli Kardiyak Rehabilitasyon programı sonrası hastalar, sosyal ihtiyaçlarını tek başına karşılayabilecek duruma gelir. Hastaların yaşam kalitesi artar, günlük faaliyetlerinde ağrı ve sıkıntıları asgari düzeye geriler” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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