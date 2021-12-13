Türkan Teke’den 1 gümüş 1 bronz madalya

Kayserili Taekwando sporcusu Türkan Teke İran’da yapılan Deafolimpik Taekwondo Dünya Şampiyonasında 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Deafolimpik Taekwondo Dünya Şampiyonası 18 24 Kasım 2021 tarihleri arasında İran’ın başkenti Tahran’da yapıldı. Şampiyonaya Kayseri’yi ve ülkemizi temsilen katılan Melikgazi Spor Kulübü sporcusu Türkan Teke, Poomse dalında dünya ikinciliği ve dünya üçüncülüğü kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada Türkiye’yi temsil eden diğer sporcu Yasin Çimen ise başarılı maçlar yaparak dünya beşincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyonadan derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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