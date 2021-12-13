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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir'in dev projesinde 4'üncü etap talep toplama başlıyor

İHA

Büyükşehir'in dev projesinde 4'üncü etap talep toplama başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 5 buçuk milyon metrekarelik bir alanda hayvancılığa nefes aldıracak, üretimin üssü olacak Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi’nde 4’üncü etap talep toplamanın 15 Aralık’ta başlayacağını açıkladı.
Sadece Kayseri’nin değil ülkenin de hayvancılık alanında en önemli projelerinden olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi için önemli bir aşamaya daha giriliyor.
Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi tamamlandığında en az 4 bin kişiye doğrudan iş kapısı olacağını, yaklaşık 1 milyar TL’lik bir yatırımla Kayseri’ye kazandırılacak olan projenin her yıl 800 milyon TL kaynağı şehir ekonomisine kazandırmasının beklendiğini ifade etti.

ŞEHİR VE ÜLKE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKIDA BULUNACAK
Beydeğirmeni Besi Bölgesi projesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan projenin Kayseri ile Türkiye ekonomisi ile istihdama büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Büyükkılıç, “Gelecek nesillere üreten bir Türkiye, üreten bir Kayseri bırakacak Beydeğirmeni Besi Bölgesi bu doğrultuda yapılan en önemli yatırımlardan birisi olurken, besicilik alanında da sürdürülebilir bir ivme oluşturacak” dedi.
Başkan Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi’nde 4’üncü etap için talep toplamaya 15 Aralık’ta başlanacağını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:
“Parsel metrekare birim fiyatı, vadeli 25 TL+KDV olarak belirlenirken, peşin seçeneği bulunmuyor. Talep sahibi, kura sonrası 15 gün içerisinde sözleşme imzalamak suretiyle ve kura tarihinden itibaren, sözleşme bedelinin yüzde 20’lik kısmını peşinat olarak 45 gün içinde ödeme olacak şekilde idareye ödeyecek. Kalan borçlanma miktarı, peşinat tarihinden itibaren yılda bir toplam 3 eşit taksitle idareye ödenecek. Besi parseli almak için talepte bulunanların besicilik faaliyet belgesi ile başvuru yapması gerekirken, talep sahiplerinin, sözleşme tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde ruhsat alma zorunluluğu bulunuyor. Taşınmazlara ruhsat alınmadan, 3’üncü şahıslara satış ve devir de yapılamayacak.”

SON TALEP TARİHİ 10 OCAK 2022
Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi’nde 4’üncü etap için talep toplama işlemlerinin 25 TL+KDV metrekare fiyatıyla Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından alınacağını ve son talep tarihinin ise 10 Ocak 2022 olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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