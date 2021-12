Kayseri 4. Kitap Fuarı'nda rekor ziyaretçi: 815 bin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "800 binlerin üzerinde bir rakama ulaşmak iyi bir rakam"

Bu yıl Şair ve Yazar Sezai Karakoç anısına düzenlenen 4. Kayseri Kitap Fuarı, 815 bin ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Keyfimiz yerinde, 300 civarında yazar hemşehrilerimizle buluştu, 200'ün üzerinde yayınevi Kayserimizle tanıştı, milyonlarca kitapla da Kayserililer buluştu" dedi.

3 12 Aralık tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen 4. Kayseri Kitap Fuarı, ziyaretçi sayısıyla rekor kırdı. Şehir içi ve çevre illerden ziyaretçi ağırlayan Kitap Fuarı'nda kitapseverler, dolu dolu 10 gün geçirme fırsatı buldu. Fuarda vatandaşlar, hem istediği yazarların kitaplarına ulaşma imkanı bulurken hem de Türkiye'nin önde gelen şair ve yazarlarla bir araya gelme fırsatı buldu. Bir önceki ziyaretçi sayısı 798 bin olan Kitap Fuarı'nın bu yıl rekoru kırdığını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kış şartlarına rağmen kitapseverlerimize teşekkür ediyorum. Hatırlanacağı üzere bir önceki 798 bindi rekorumuz. Kayseri koşullarında takdir edersiniz ki 815 bin civarındaki rakam iyi bir rakam. Rahmetli şair ve yazar Sezai Karakoç'un anısına düzenlemiş olmanın, Kayseri'yi kitapsever şehir olarak her zaman olduğu gibi anılmaya vesile olmalarının gururunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha fazlasına erişeceğimize şimdiden paylaşmak istiyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Keyfimiz yerinde, 300 civarında yazar hemşehrilerimizle buluştu, 200'ün üzerinde yayınevi Kayserimizle tanıştı, milyonlarca kitapla da Kayserililer buluştu. Söyleşiler, imza günleri derken Kayseri adeta 10 günü dolu dolu yaşadı. Bundan daha iyisi can sağlığı" dedi.



"Kayseri 'kitapsever dostu' olarak anılacak"

Önümüzdeki yıllarda çalışmaların artarak devam edeceğini de sözlerine ekleyen Başkan Büyükkılıç, "Temennimiz pandemi sürecinin devam etmemesi. Her ne kadar normalleşme sürecine doğru gidiyor olsak da dikkat etmemiz gereken boyutunun olduğunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Bütün bu koşullara rağmen 800 binlerin üzerinde bir rakama ulaşmak Kayseri gibi Orta Anadolu şehrinde iyi bir rakam olsa gerek. Bizim bunu daha cazip hale getirip kitapsever dostlarımızı kitaplarla buluşturmamız doğru olanı. Ayrıca kütüphaneler şehri olan Kayserimizde biliyorsunuz yeni kütüphanemizin de temelini atıp hayata geçirme yolundaki gayretimiz ile ayrıca üniversiteler şehri Kayserimize yakışan 100 binler civarındaki yüzbinlerce yükseköğrenim öğrencisi, 300 binlerin üzerinde ortaöğretim öğrencisiyle Kayserimizin 'kitapsever dostu' olarak anılmasını sağlamak yönünde gayretlerimiz sürecek" ifadelerini kullandı.

