Kayseri Şekerspor deplasmanda kazandı

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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Şekerspor, Başakpınar deplasmanında 21 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.



Stat: Başakpınar Stadı

Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Selahattin Ak xx, Muhammed Emin Çolak xx

Başakpınar Belediyespor: İsmail Timurcuoğlu xx, Abdullah Büyükelbaşı xx, Engincan Özcan xx, Kadir Uluçay x (Dk.55 Bünyamin Coşkun x), Umut Akyol xx, Muhammed Özçiftçi x (Dk.60 Kadir Yılmaz x), Durdu Mehmet Orçan x (Dk.55 Mesut Dalkıran x), Tugay Taşoluk xx (Dk.75 Harun Aslan x), İsmail Erdi Halis xx, Adem Şener x, Resul Yıldırım x

Kayseri Şekerspor: Eray Hasdemir xx, Hasan Emre Göltaş xx (Dk.50 Çayan Yeşilkaya x), Furkan Ulutaş xx, Yaşar Çam xx, Mehmet Doğru xxx, Ömer Faruk Karadoğan xx, Safa Şahin xx (Dk.67 Muzaffer Sekmen x), Ziyahan Erbaşı xxx (Dk.80 Tunahan Harmancı x), Muhammed Akçiçek xx, Batuhan Kaya xx (Dk.67 Kenan Kurt x), Barış Temizyürek xxx (Dk.80 Barış Mert Düğenci x)

Goller: Bünyamin Coşkun Dk.61 (Başakpınar Belediyespor), Barış Temizyürek Dk.8, Ziyahan Erbaşı Dk.37 (Kayseri Şekerspor)

Kırmızı Kart: Muhammed Akçiçek Dk.53 (Kayseri Şekerspor)

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