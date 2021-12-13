Genç raketler okullar arası il birinciliği için yarışıyor

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları 20212022 Sezonu faaliyet programında yer alan Okullar Arası Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları yoğun katılımla başladı.

İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda erkeklerde 38, kızlarda ise 22 takımdan toplamda 240 sporcu il birinciliği için mücadele edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar diledi.

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